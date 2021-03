Argentinos detenidos en Paraguay con PCR truchos

Intentaron subir a un avión. Tres argentinos fueron detenidos en Paraguay con test PCR truchos. Ocurrió en el aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Asunción. Los pasajeros admitieron que habían comprado el resultado del test a través de las redes sociales. Tres argentinos fueron detenidos en el aeropuerto de Asunción, luego que una empleada de la aerolínea del vuelo que tenían que abordar detectara que los test negativos de coronavirus eran PCR falsos y diera aviso al Ministerio de Salud. De acuerdo al protocolo vigente en ese país, al momento de hacer el chekin es necesario verificar que el código QR que exhiben los resultados de ese examen PCR coincidan con los datos del DNI de los pasajeros.

Ante las inconsistencias que arrojó el sistema, la mujer dio aviso a las autoridades y todos fueron detenidos. Los pasajeros fueron identificados como Elizabeth Andrea del Valle, José María Escalera y Graciela Cristi, quienes confesaron que habían comprado los resultados a través de un contacto hecho por las redes sociales. “Lo verificamos con el sistema QR. Se pudo constatar que los tres resultados no pertenecen a las personas que se identificaron”, precisó Omar Ovelar, jefe de la policía paraguaya. “Se trata de un sistema de reciente implementación para que las personas encargadas de verificar su veracidad se percaten de la autenticidad o no del documento”, detalló Ovelar.

Elizabeth Muñez del Ministerio de Salud, explicó que al cotejar el documento con el laboratorio que supuestamente lo había sido expedido se determinó que “el resultado negativo era real pero que pertenecía a otra persona”. Los hechos fueron denunciados ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional y el caso remitido a la Fiscalía de San Lorenzo.

“Pedimos que la gente no se arriesgue. Sabemos que estamos en pandemia y que queremos salir del país, pero hay normas que tenemos que cumplir para hacer efectiva esa salida”, indicó el comisario Carlos Duré a ese canal de TV paraguayo.

A raíz de lo sucedido, el Ministerio de Salud Pública informó a la ciudadanía que, a través de personal sanitario apostado en diversos puntos de entrada al país, junto con las empresas aéreas, se encuentran realizando controles exhaustivos para la verificación de las pruebas Covid-19, debido a que en algunos casos se encontraron pruebas con laboratorios inhabilitados para tal fin y resultados alterados. Dichas inspecciones se están llevando a cabo al ingreso y salida del territorio paraguayo, advirtieron. Instaron a los viajeros a no incurrir en conductas fraudulentas, teniendo en cuenta que este tipo de falta es pasible de pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa, según establece el Artículo 251 del Código Penal respecto a la producción de documentos públicos de contenido falso.

Al igual que sucedió en Paraguay, hay otros países que también están en la mira por comercializar PCR truchos. El primer caso que se hizo conocido en Argentina provino de México, donde estudiantes que había viajado de viaje de egresados a Cancún contrataron a un laboratorio que adulteró los resultados para que todos pudieran volver a la Argentina a pesar que muchos padecían coronavirus. “Ya no se puede creer en los PCR que vienen de afuera. Esto pasa en Europa también. Se venden los PCR para viajar”, había advertido el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán. “Se están falsificando los PCR, lo cual es gravísimo y pone en riesgo no solo a la persona sino al conjunto de gente que viajó en el avión, porque ya no es una persona sino 30 o 40 personas y los aerosoles son mucho mayores”, remarcó luego que se confirmara que 32 de esos jóvenes infectados provenientes de México residen en la provincia de Buenos Aires.

El 22 de enero, la Dirección Nacional de Migraciones realizó la primera presentación ante la Justicia tras detectar “exámenes PCR de otra persona o vencido, o certificados médicos que nada tenían que ver con el PCR, o certificados de otro tipo de test o factura de realización del trámite y hasta facturas de compañías de telefonía celular, un menú de bebidas e incluso, una Guía de usos del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad”, como documentos adjuntos en las DDJJ que se solicita de manera obligatoria para ingresar al país.