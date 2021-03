Anuncios oficiales: hoy acomodarán un poco los sueldos provinciales

Hoy darán a conocer el aumento salarial a Estatales. Este martes 9 de marzo, el ministro de Hacienda, Rivas Piasentini, brindará una conferencia de prensa con anuncios salariales. La conferencia se hará a las 11:30, en el Salón de Acuerdos de la cartera económica provincial. El contador Piasentini, adelantò que “trabajamos para una corrección en el monto del plus de marzo”.

“Estamos trabajando en detalles; seguimos con las reuniones con distintos sectores en detalles de propuestas técnicas”, sostuvo. Con respecto al plus de marzo el ministro anticipó que “trabajamos para corregirlo; no tenemos todavía la cuantía; tenemos las fechas encima, por lo cual buscamos puntualizar conceptos porque después hay que anunciar en concreto”.