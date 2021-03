Aníbal Fernández: el peronismo puede ganar en Corrientes

El dirigente justicialista dijo que todavía no sabe si será el interventor del PJ en la provincia de Corrientes. Aníbal Fernández habló sobre las posibilidades del peronismo en Corrientes ante la inminencia de ser el interventor del partido. “Me halaga que los compañeros y compañeras de Corrientes me tengan confianza para hacer esa tarea”, señaló al iniciar el diálogo. No obstante, aclaró que todavía nadie le hizo el ofrecimiento y espera novedades. Para el ex jefe de Gabinete señaló que el peronismo en Corrientes pude ganar las elecciones. Dejó en claro que se puede encontrar un muy buen camino para triunfar y dar un vuelco importante. “La provincia de Corrientes necesita tener una estrategia política de oposición criteriosa”, añadió.