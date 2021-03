Alumnos aislados de dos colegios secundarios por casos positivos

Este miércoles (3) no habrá clases por tareas de desinfección. Aislaron alumnos de dos colegios secundarios por casos positivos de COVID-19. Dos grupos de alumnos de escuelas secundarias, en el segundo día del inicio de clases presenciales debieron ser aislados por detectarse entre ellos casos positivos de Covid 19. En estos casos son estudiantes del Instituto Misericordia y del Colegio Santa Ana. Estos chicos que volvieron a las clases presenciales deberán estar con aislamiento obligatorio por 10 días. También fueron aislados algunos docentes y contactos estrechos. Las autoridades del Instituto Superior Nuestra Señora de la Misericordia, informaron que debido a un caso confirmado de Covid-19 positivo, se procederá “al aislamiento obligatorio durante diez días del grupo o burbuja que mantuvo contacto con el caso positivo el día lunes, en el turno tarde del nivel secundario, a los que ya se ha identificado e informado”. Las autoridades adelantaron que no habrá clases los días martes y miércoles para desinfectar la institución.

“La institución procederá a la sanitización de su totalidad edilicia, este miércoles 3 de marzo de 2021, razón por la cual no habrá actividad de ninguna índole en el establecimiento, los días martes 2 de marzo en el turno tarde y noche, miércoles 3 de marzo en los turnos mañana, tarde y noche; retomando las actividades con las burbujas que no han sido afectadas, el día jueves 4 de marzo de 2021”.

COLEGIO SANTA ANA

En el caso de este establecimiento “los afectados son estudiantes de 2º Grado “A” y 2º Grado “C” que se agrupaban en la burbuja de Trabajo ‘1’ de la institución. Desde el Colegio se informó que “se procede al aislamiento preventivo y obligatorio en sus domicilios, en primera instancia por 10 días”. Se aclaró que “se procederá a la desinfección del aula y espacios comunes, disponiéndose el aislamiento del docente a cargo”. Se explicó que “se continuará el cursado por plataforma y vía zoom”.