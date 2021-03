Aíslan a los alumnos del Instituto Misericordia

Hoy y mañana estará sin clases por desinfección. Ante un caso positivo de Covid-19 aislaron a los alumnos del Instituto Misericordia. Las Autoridades del Instituto Superior Nuestra Señora de la Misericordia, informaron que debido a un caso confirmado de Covid-19 positivo, se procederá “al aislamiento obligatorio durante diez (10) días del grupo o burbuja que mantuvo contacto con el caso positivo este lunes, en el turno tarde del nivel secundario, a los que ya se ha identificado e informado”. Las autoridades adelantaron que hasta mañana no habrá clases con desinfección.

En este sentido, “la institución procederá a la sanitización de su totalidad edilicia, el miércoles, 3 de marzo de 2021, razón por la cual no habrá actividad de ninguna índole en el establecimiento, los días martes 2 de marzo en el turno tarde y noche, miércoles 3 de marzo en los turnos mañana, tarde y noche; retomando las actividades con las burbujas que no han sido afectadas, el día jueves 4 de marzo de 2021”.