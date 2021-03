El interventor del PJ, Julio René Sotelo pegó el portazo

El ex ministro de Gobierno del Chaco y ahora ex interventor del Partido Justicialista, Dr. Julio René Sotelo, pegó el portazo a su cometido político entre los compañeros correntinos y deja -por ahora- en orfandad la conducción de la Casa del PJ de Salta 663.

En lo que es la noticia política de la jornada, el chaqueño también Parlasur por la vecina provincia, dio a conocer su renuncia de manera indeclinable y nada se sabe cuál será el destino del Justicialismo correntino en lo inmediato; nada menos que en un año altamente político y electoral donde la provincia de Corrientes elige gobernador e intendentes en varias comunas.

De esta manera el doctor Sotelo se va sin pena ni gloria, no habiendo concretado ninguno de sus cometidos, entre ellos la mentada ‘unidad del pejota correntino’, elecciones internas, unción de un candidato ‘natural’ a gobernador para las elecciones de octubre y la unidad del Partido Justicialista en tierras conservadores. Nada de eso logró el interventor que contaba con los avales de Gildo Insfran y de José Luis Gioja desde la órbita nacional.

Ahora, en medio de la orfandad total, el Distrito Corrientes y sus referentes, se debatirán por ver quién se hace cargo de una ‘papa caliente’, donde urgen también los tiempos electorales.

M.A