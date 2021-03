4 años de prisión por abuso sexual contra su pareja

En audiencia oral, que garantiza la celeridad del proceso, el Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso de casación y confirmó la Sentencia N°58/20 del TOP N°2 que condenó a un hombre a 4 años de prisión por abusar de su pareja, delante de sus hijos. La Corte Provincial en audiencia oral, por unanimidad, mediante sentencia penal N°40/21 rechazó el recurso de casación presentado por la defensa particular de un hombre que el 2 de julio de 2020 fue condenado por el TOP N°2 a 4 años de prisión por el delito de Abuso Sexual Gravemente Ultrajante cometido contra su pareja y delante de sus hijos. Estos delitos, están previstos y penados por el artículo 119, segundo párrafo del Código Penal.

La audiencia en la que se rechazó el recurso se realizó en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal y fue la segunda del año 2021. Estuvieron los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Chaín. Este tipo de audiencias orales se materializarán durante el resto del año, una vez por semana ya que garantizan celeridad, inmediatez, transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos. El fiscal adjunto, Jorge Omar Semhan, la defensa particular del condenado y la Asesora de Menores, en representación de los hijos de la pareja, participaron a través de la plataforma Cisco Webex Meetings (forma remota) en cumplimiento a las medidas de aislamiento dispuesta en el marco de la pandemia por COVID-19. Los fundamentos de la sentencia N°40/21 serán dados a conocer el viernes 19 de marzo a las 12:00 horas.

AGRAVIOS

La defensa se agravió por considerar que el fallo del TOP no tenía motivación y fundamentación suficiente porque valoró arbitrariamente las pruebas. Cuestionó el hecho que se arribó a una condena en base a una única testimonial y los restantes fueron testigos de oídas, que no presenciaron el hecho. Cuestionó el informe psicológico que se le realizó a la víctima. Sostuvo que los testimonios de dos vecinos, aunque no pudieron relatar el hecho en sí porque no estaban presentes describieron claramente las características personales y de vecindad del acusado, las cuáles calificaron de positivas. Consideró la defensa que el carácter del condenado no condecía con el perfil de violencia que le endilgó la víctima. En base a ello, solicitó se case la sentencia atacada y se absuelva al imputado.

EL HECHO

Según los testimonios, el hecho ocurrió en agosto de 2017 pero la denuncia se realizó el 4 de abril de 2018. Según lo explicó, la víctima sufría violencia física sexual y psicológica en el hogar conyugal donde también vivían sus hijos. En una oportunidad, cuando estaba acostada, el condenado se acostó a su lado, le rompió la ropa y se tocó delante de sus hijos, que observaron toda la situación, porque dormían en la misma habitación. Como los abusos sexuales continuaron, eso acarreó problemas en los pequeños por lo que la mujer decidió hacer la denuncia. La calificación legal se determinó que sea gravemente ultrajante ya que afectó a todo el grupo familiar, ya que cometió el delito a la vista de todos.