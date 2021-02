Yapeyú: larga lista de obras, subsidios y gas para el Presidente

Esperan al presidente Alberto Fernández con una larga lista de pedidos: obras, energía, subsidios y gas. El consejo directivo de 10 gobernadores de la Región Norte Grande delineó la agenda a tratar en el cónclave que se realizará el jueves 25 de febrero en Yapeyú con la presencia de Alberto Fernández. Se insistirá en la necesidad de suspender las Paso y la recuperación del empleo privado. En la reunión del consejo directivo de 10 gobernadores del Norte Grande que se realizará el 25 de febrero en Yapeyú (Corrientes), se avanzará con el precio diferencial de las tarifas de energía, el subsidio al transporte, la tarifa plana de gas, el precio del combustible, la recuperación del empleo privado, inversión en infraestructura y desarrollo portuario.

La visita por primera vez a Corrientes del presidente Alberto Fernández fue confirmada por el gobernador Valdés luego de su reunión con el mandatario nacional. Será el 25 de febrero en la reunión del consejo directivo de 10 gobernadores del Norte Grande que se realizará en la localidad de Yapeyú, en coincidencia con el aniversario del natalicio del general José Francisco de San Martín.

La agenda de la reunión comenzó a delinearse en un encuentro que el gobernador de la provincia mantuvo con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y sus pares de Chaco (Jorge Capitanich) y Jujuy (Gerardo Morales). Los temas principales del cónclave serán tarifas de energía, subsidios al transporte público y obras de infraestructura. “Junto al ministro del Interior @wadodecorrido, y los gobernadores @jmcapitanich de #Chaco, y @GerardoMorales de #Jujuy, delineamos la agenda de trabajo de la próxima reunión del Consejo Regional del Norte Grande que, el 25 de febrero, realizaremos en #Yapeyú”, informó el gobernador de Corrientes.

Mientras que el gobernador del Chaco y presidente del Consejo Regional del Norte Grande Jorge Capitanich posteó que “estamos avanzando muy bien con los temas de agenda con el fin de lograr mejoras para nuestra región y corrección de asimetrías con relación a otras regiones del país”.

ENERGÍA

Los gobernadores presentaron en el encuentro a Eduardo de Pedro el pedido de tarifas diferenciales de energía eléctrica fundamentando el pedido en el consumo registrado durante los últimos meses del 2020 como consecuencia de las altas temperaturas que se registran en la región. Respuesta que está siendo analizada por la cartera económica nacional y desde la cual se propondría un cuadro tarifario para los hogares y las empresas (contemplado en la Ley de Presupuesto 2021).

Otro de los temas que se abordará en el cónclave es de los subsidios al transporte público. “Existe un faltante de 21.000 millones de pesos en el Presupuesto 2021 con respecto a los subsidios para el transporte”, reclamó Capitanich. Esta gran asimetría entre los fondos asignados a las provincias y los destinados al Área Metropolitana de Buenos Aires fue advertida por Valdés y su par de Jujuy Morales.

Además de este pedido de reparación para el Norte Grande, los gobernadores también pidieron que se cree un sistema de compensación respecto al precio del combustible. Se avanza con el pedido de tarifa plana de gas para subsanar diferencias que oscilan entre los 3 y 7 dólares respecto de la región. Se analiza un esquema de contribuciones de carácter diferencial para la recuperación del empleo privado formal en la región. La propuesta consiste en una baja del 75% en 2021, un 50% en 2022 y un 25% en 2023. También se propuso la implementación de incentivos para generar 250.000 nuevos empleos.

LAS PASO

Un tema no menor también con el que se insistirá los gobernadores será la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), aunque en las últimas horas, Fernández fijó una condición que transmitió a sus ministros y secretarios más cercanos: sólo avalará una modificación en el calendario de elecciones si existe un acuerdo político con la oposición para llevarlo a cabo. La pregunta, es cuál será el cambio a impulsar. Más que nada porque las diferencias no sólo aparecen con Juntos por el Cambio, sino también adentro de la propia coalición oficialista. Los gobernadores peronistas desean suspender las Paso en 2021, mientras que Máximo Kirchner y sus aliados de La Cámpora pretenden mantenerlas como método de acumulación de poder en todo el país.

Valdés es uno de los gobernadores que está impulsando que esta instancia electoral no se lleve adelante, ya que los correntinos deberían ir más de tres veces a las urnas dado que, junto a Santiago del Estero, en Corrientes se eligen también cargos ejecutivos.

INFRAESTRUCTURA

En lo que respecta a infraestructura, en la agenda se encuentra la Hidrovía Paraná-Paraguay y otras iniciativas para fortalecer los puertos fluviales del Norte Grande y la logística integrada para potenciar las exportaciones de la región. También se pretende plantar la implementación de un Plan de Desarrollo Estratégico y la búsqueda de financiamiento por 30.000 millones de dólares para invertir e infraestructura necesaria para el desarrollo de la región. El plan de obras implica el desarrollo portuario y ferroviario en las 10 provincias, trazados y construcción de nuevas rutas y pasos fronterizos para mejorar la conectividad en el Norte Grande.

En Yapeyú se avanza con los preparativos para el encuentro que contará con la visita del presidente Alberto Fernández, quien participará del acto que se realizará en conmemoración al natalicio del General José de San Martín. Aunque no se descarta que el mandatario nacional también participe de algún mitin político o acto en homenaje a Néstor Kirchner, quien ese día hubiera cumplido 71 años.