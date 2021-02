Yapeyú acto sin desfile y solo aquellos con hisopado negativo

También se reunirán los gobernadores del Norte Grande, en el día del Natalicio de San Martin. En Yapeyú habrá acto sin desfile e ingresarán solo aquellos con hisopado negativo. La intendente de Yapeyú, Marisol Fagúndez, destacó que la conmemoración del 25 de febrero por el Nacimiento del General San Martin “comenzarán a las 10:30 con un acto en el Templete, sin desfile como otros años, tras lo cual se dará paso a la reunión de Gobernadores del Norte Grande”. Respecto de los cuidados contra el coronavirus señaló que “nadie de los que vengan de ninguna comitiva, estará ingresando a Yapeyú sin tener su hisopado negativo”.

Sostuvo desde radio Dos que “como todos los años esperamos el 25 de febrero con mucho fervor porque es una fecha muy importante para nosotros y, este año, con un condimento singular que es el hecho histórico que se dará con la reunión de los gobernadores del Norte Grande”. Señaló que “todo esto lo estamos viviendo con grandes expectativas y trabajando mucho, más allá que seguimos en tiempos difíciles por la pandemia y no hemos dejado de lado ninguno de los recaudos de bioseguridad”.

Consultada cómo los yapeyuanos perciben la realización de este singular hecho el próximo jueves, Fagúndez explicó que “les hacemos saber a todos los vecinos que más allá que lleguen contingentes que no son muy grandes de acuerdo a lo convenido, se los conmina a tomar todos los cuidados necesarios. Nadie de los que vengan de ninguna comitiva estará ingresando a Yapeyú sin tener, por ejemplo, su hisopado negativo”.

Al referirse a los actos por el Natalicio de San Martín, la jefa comunal reseñó que “las actividades están previstas a partir de las 10:30 y se concretará solamente el acto protocolar, no vamos hacer desfile como otros años”.

“Es decir -explicó– tras el arribo de las autoridades se hará el acto en la plaza de armas del Templete, que será visitado y tras la firma del Libro Histórico se dará por concluidos los actos de conmoración del Nacimiento del General San Martin, para dar paso a la reunión de gobernadores”.