Violencia de género: baleó la vivienda de su ex pareja

Un hombre fue detenido por el Destacamento San Marcos luego de haber efectuado varios disparos contra la casa de su ex pareja en el barrio Unión. La siesta de este miércoles 10 de febrero, un hombre que sería exefectivo de Prefectura Naval efectuó varios disparos contra la casa de su ex pareja, ubicada en la calle García de Cossio 2600. Fue detenido por policías del Destacamento San Marcos frente a la vivienda de su ex concubina. Fue revisado y se le encontró un revólver calibre 32 marca Smith & Wesson con 4 cartuchos percutados y 2 intactos. Personal policial se enteró que la vivienda baleada era la casa de su ex pareja quien lo había denunciado por violencia de género y a su vez presentaba una restricción de acercamiento. El hombre de apellido López fue reducido y detenido siendo trasladado hasta la Comisaría Décimo Novena.