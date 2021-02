Victoria ganó su zona y ahora va por Fontana

El equipo curuzucuateño venció 3-1 a Atlético Posadas y se quedó con la Zona 1 de la Región Litoral Norte. Ahora se cruzará con Fontana (ganador de la Zona 2), para definir quién irá por uno de los ascensos. Nada de especulaciones. Ni pensar que el empate era buen negocio. Victoria salió a ganar y venció 3-1 a Atlético Posadas y de esa manera la “V” azulada se quedó con el primer puesto de la zona 1 de la Región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur de fútbol. Ahora definirá ante Fontana quién se cruzará con el ganador de la Región Norte, para dirimir uno de los cuatro ascensos que están en juego al Federal A.

A Victoria le alcanzaba con no perder frente al “decano” de la capital misionera, de esa manera, se quedaba con el primer puesto de la zona y por mejor diferencia de gol en los juegos entre sí, dejaba en el camino a Guaraní Antonio Franco, que llegó a ésta última fecha de la zona 1 como líder, pero quedando libre y dejando su suerte echada a lo que pudiera hacer Atlético.

Está visto que en el libreto de Claudio Perizzinotto, técnico y presidente del elenco curuzucuateño, la palabra especular no existe; él, ya en la previa, habló que no quería un equipo relajado, que les indicó a sus dirigidos que salgan a jugar éste partido con la misma actitud que han tenido hasta ahora. Así lo hicieron, porque a los 6 minutos, Rubén Medina abrió el marcador y puso en ventaja a Victoria. El experimentado Juan Eluchans, que en este partido se despidió del fútbol, puso el empate a los 17, pero a los 25 -todo en la primera parte- Carlos García volvió a poner en ventaja a los del interior correntino. En la segunda etapa, Medina volvió a decir presente en el marcador, y con ello dio el golpe de gracia, a pesar que recién iban 8 minutos de la parte final.

Victoria demostró nuevamente en esta cuarta presentación de la fase del Regional, que tiene una identidad de juego. Utiliza muy bien los tiempos, no se desespera, aguarda el momento para pegar, y las situaciones que crea ante el arco rival las aprovecha al máximo. Tiene un grupo de jugadores que se complementan muy bien, están aquellos a los que se los puede llamar “obreros”, corredores y, por otra parte, se agrupan los que tienen el poder de manejo del balón, como Edgardo Bogarín, Leonardo Sosa, Emanuel Ronzano y Rubén Medina.

El caso de Medina, es muy particular, porque juega con la 11 en la espalda, pero a la hora de defender o recuperar la pelota, es el lateral por la derecha, pero tiene tan buena llegada y tan buena pegada, como lo demostró ayer anotando dos de los tres goles, que permanentemente se lo ve en posición de ataque.

En la jugada del primer gol, Sosa dejó a tres rivales en el camino para terminar dejándole el balón a Medina que apareció libre por la derecha, para que defina de zurda ante el intento de achique del arquero Ramiro Rodríguez. En el segundo gol, García recibió en el área, dominó el balón y definió con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero misionero. En el tercero, tras una serie de rebotes dentro del área, “Medina pescador” la encontró para mandarla a la red.

Pero pudo haber habido más. Bogarín tuvo un par de situaciones.

En la primera le ganó a Diego García tras un pase de Sosa, y en el mano a mano con Rodríguez ganó el uno, que volvió a hacerlo luego de una muy buena jugada del 10 de la “V” azulada, que luego de dejar tres rivales en el camino, quedó ante Rodríguez, quien tapó lo que pudo haber sido el cuarto.

Atlético Posadas llegó a Curuzú Cuatiá eliminado, pero con la intención de darle una mano a su comprovinciano Guaraní, puso en cancha lo mejor que tiene, pero con ello no le alcanzó.

Victoria ahora deberá enfocarse en el encuentro ante Fontana, un partido en el que será visitante, dado que el “taninero” terminó esta fase con mejor puntaje. Allí estará en juego el boleto a la final por el ascenso.