Victoria de Curuzú Cuatiá se fortaleció con la clasificación

Leonardo Sosa, jugador de Victoria (CC): “El grupo se fortaleció mucho cuando clasificó y dejó en el camino a dos grandes equipos”. El goyano Leonardo Sosa se refirió a la actualidad del equipo y aseguró que “el grupo está concentrado, todos los días entrenamos pensando en este partido, tenemos muchas ganas de jugar que el árbitro pite y poder lograr el resultado que todos esperamos”. El atacante expresó que “el grupo está muy bien, se fortaleció mucho cuando logramos clasificar y dejar en el camino a dos grandes equipos cuando por ahí nadie pensaba que lo íbamos a poder hacer, el equipo sabe muy bien lo que quiera y para qué está, vamos a dar pelea hasta lo último”. En cuanto al rival, Tonguito dejó claro que “Fontana siempre tiene equipos fuertes, me tocó enfrentarlos varias veces con Central Goya, de local siempre fueron muy fuertes, pero nosotros tenemos lo nuestro y confiamos plenamente en el gran equipo que tenemos, Dios quiera que hagamos un gran partido”. Sosa fue utilizado casi siempre como delantero en sus anteriores equipos y, sin embargo, no es la posición que más le gusta: “Claudio me está dando la oportunidad de jugar donde mejor me siento, me gusta arrancar de atrás. Pero acá lo importante es el equipo, si el entrenador me pide que vaya de carrilero lo voy a hacer”, reveló.

Pedro Sotelo

Prensa de Victoria (CC)