Vergonzoso: desplazan a una docena de policías por coimear turistas

Ocurrió durante la mañana del martes, luego que el jefe de Policía tomara conocimiento de un vergonzoso episodio que, una vez más, dejó en el ojo de la tormenta a la Institución. El domingo 30, entre las 16:00 y las 17:00, una familia de turistas, oriundos de la ciudad de Sáenz Peña, que volvían a la provincia del Chaco luego de pasar unos días en la Villa Turística de Paso de la Patria, fueron retenidos por la policía caminera, en la subida del puente interprovincial Chaco Corrientes.

Los viajeros declararon llevar cuatro (4) ejemplares de sábalos, adquiridos en la Villa Turística, pero los policías habrían dicho que está prohibida, su pesca y comercialización, por lo que amenazaron con multarlos con una suma exorbitante de dinero (algunos indican $120.000 otros un poco menos). Los turistas, totalmente asustados, desconocedores de las leyes locales y en tierra ajena, “les dieron a los policías todo el dinero que tenían y les quitaron los pescados“, aseguró una familiar directa de las víctimas. “Les dijeron que era en concepto de multa, pero nada que ver, porque no le hicieron ningún acta de infracción y les quitaron todo el dinero que traían; regresando a su casa sin ningún peso, para terminar pésimo sus vacaciones”, aseguró la mujer.

El bochornoso y corrupto procedimiento, no tardó en llegar a oídos del jefe de policía quien, según dicen, se mostró enfurecido con la actitud, sobre todo, porque no sería el primer reclamo en contra de esa división. Lamentablemente, no se radicó ninguna denuncia por esta situación. Pese a ello el comisario general Barboza jefe de la Policía de Corrientes, ordenó el desplazamiento al menos de 12 efectivos de los puestos ubicados en la base del Puente Belgrano y los accesos a la capital correntina. Una vez más algunos descarriados de la Policía Caminera, envueltos en estos hechos que ensucian a la institución policial.

OTRO MÁS

“No es el único caso de coima, un amigo que volvía a la capital correntina después de ir a pasar las fiestas en Buenos Aires, en el acceso por Mocoretá, los policías de ahí quisieron cobrarle $6.000 para hacerse el hisopado, él y su esposa, cada uno, cuando eso se paga vía online, además que en esas fechas no se pedía resultado negativo para ingresar a la provincia” (Clarisa Miño)