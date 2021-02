Ventas en supermercados cayeron 12% en el primer bimestre

La cifra fue brindada por el referente regional del rubro, Ricardo Cáceres, quien detalló que el arqueo de enero y febrero lejos estuvo de colmar las expectativas del sector. Siguen las faltantes en aceites, lácteos y enlatados. Esperan una verdadera reactivación. Los supermercados locales y de la región cierran el primer bimestre del año con una caída en las ventas que oscilaría el 12% en el comparativo interanual. El dato fue brindado por el empresario formoseño, Ricardo Cáceres, quien es propietario de una tradicional cadena local y también cuenta con supermercados en Resistencia (Chaco) y Formosa. “El comienzo del año no fue el mejor, a las retraídas ventas hay que agregarle la problemática del abastecimiento en algunos productos. La coyuntura es difícil, pero tratamos de no bajar los brazos. Los que tenemos varios años en esto, ya hemos atravesado situaciones iguales o peores”, acotó.

Con respecto a los faltantes, Cáceres indicó que “el producto con el que más problemas hay es con el aceite. Hay un retaceo en la distribución muy importante. También hay dificultades con los volúmenes de entrega de los lácteos y con los enlatados, tal el caso de bebidas como la cerveza y alimentos como el durazno en almíbar, entre otros”.

En cuanto a las compras cotidianas, Cáceres señaló que “en toda la región se contempla que las personas que se acercan a las góndolas compran lo justo para el día”. El formoseño añadió que “la gente perdió mucho poder adquisitivo con la reinante inflación que, a nivel interanual es del 50%, así se hace muy difícil recuperar ventas. Es normal que se cuide el dinero”.

Cáceres habló de la interminable cuarentena. “La pandemia hizo que mucha gente deje de juntarse, sobre todo los más grandes. Por ello muchas personas ya no gastan en preparar picadas, asados u otras comidas típicas de reuniones familiares o de amigos”.

El empresario dijo que la cuarentena, los retenes, hisopados y controles varios dificultan sobre manera la distribución de las mercaderías. “Los camioneros se llevaron la peor parte con esto del COVID-19”, culminó.

REPORTE INDEC DICIEMBRE

Las ventas en los supermercados durante diciembre subieron 2,6% con relación a igual mes de 2019, informó el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Precisó, además, que las ventas de diciembre en los supermercados, medidas a precios constantes, crecieron 25% frente a noviembre pasado. En los grandes centros de compra, las ventas de diciembre se ubicaron 32,7% por debajo de las de igual mes del 2019, pero se duplicaron con relación a las de noviembre, producto de una mayor cantidad de locales habilitados y por el impulso que representa el cobro del aguinaldo en la demanda. En lo que respecta al balance de 2020, en los supermercados las ventas totales a precios corrientes aumentaron 38,5% en diciembre pasado con respecto a igual mes de 2019.

En base a este dato, el desempeño del consumo en este sector se ubicó el año pasado apenas unas décimas por debajo del período anterior, al tomar como referencia la evolución de la inflación, que marcó una suba de 36,1% a lo largo de 2020.

Durante el último mes del año pasado, las ventas totales a precios corrientes en supermercados ascendieron a $111.840 millones, lo que representa un 96,6% de las ventas totales y muestra un aumento del 35,9% respecto a diciembre de 2019.

ALIMENTOS CON VALOR PARA EMPRENDEDORES

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores lanzó el programa “Alimentos con Valor”, que ofrecerá capacitación y asistencia técnica a emprendedores elaboradores de alimentos para que puedan integrarse en la cadena de valor y mejorar la comercialización de sus productos.

“Alimentos con Valor” brindará asesoramiento, asistencia y capacitaciones a pequeños empresarios que elaboren alimentos como quesos, galletas, conservas, panes o pastas.

Está destinado tanto a emprendimientos en estado de ideación o puesta en marcha, como a emprendimientos activos que ya cuentan con las habilitaciones bromatológicas correspondientes y busquen mejorar su modelo de negocios y potenciar su proyecto.

La convocatoria estará abierta hasta el 19 de marzo o hasta completar el primer cupo de 200 vacantes. A través de la plataforma Capacitar, los inscriptos podrán participar de encuentros sobre buenas prácticas alimenticias, manipulación y rotulado de alimentos, acompañamiento y recibir asistencia técnica para la elaboración de productos, asesoramiento en el registro de productos alimenticios, vinculación con potenciales compradores y articulación con pares.

BEBIDAS

Bebidas sin alcohol con menor rotación

La industria de bebidas sin alcohol registró en 2020 una caída en sus volúmenes de ventas de 7,7% en comparación al año anterior, aunque se advirtió en el último trimestre un leve cambio de tendencia con un alza del 1,3% interanual.

Lo informó la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) que a la caída de 7,7% del año pasado si se tiene en cuenta la baja del 15% en las ventas registrada en 2019, en los últimos dos años se completa una caída acumulada de 21,6%. En la reseña de 2020 para este sector, la Cámara precisó que durante el primer trimestre el volumen de ventas en comparación al mismo período del año anterior cayó 3.2%.

Durante el segundo trimestre la industria de bebidas sin alcohol registró un desplome en sus volúmenes de ventas de casi 24%, explicado por el aislamiento según CADIBSA.

El tercer trimestre continuó con una baja de 9,4% comparado con 2019, mientras que el cuarto trimestre cerró con un incremento del 1,3%, marcando un leve cambio de tendencia. “El consumo per cápita de bebidas sin alcohol viene en franco declive en los últimos años como resultado de la combinación de distintos factores”, indicó la entidad.