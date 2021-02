Vacunas Sputnik V: Corrientes ya recibió 15 mil dosis

Es para inmunizar al personal de salud. En la medida que se reciban más dosis, se avanzará con los grupos definidos por la Nación, informó la cartera sanitaria, que ratificó que la aplicación de vacunas comprende tanto al personal de servicios públicos como privados, luego a profesionales que se desempeñan en forma particular. La provincia recibió, hasta el momento, 15.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Corrientes, que sigue el esquema de vacunación nacional, se encuentra en la etapa de inmunización del personal de salud. Se avanzará con el plan estratégico para alcanzar a otros sectores de la población a medida que las vacunas lleguen al país. El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, se refirió a la vacunación contra el covid-19 en el marco del plan estratégico que se implementa, e informó que “Corrientes recibió un total de 15 mil dosis de la vacuna Sputnik V; 8.250 del primer componente y 6.750 del segundo”.

Con los primeros envíos de vacunas por parte del Gobierno Nacional, en los últimos días de diciembre, se está completando el esquema de vacunación de los trabajadores de salud de mayor riesgo de exposición al virus, comprendiendo instituciones de salud públicas y privadas. En la provincia se prevé dar continuidad a la campaña de vacunación para inmunizar al personal sanitario que se desempeña en forma particular. “Este plan se lleva adelante a través de un proceso de distribución y aplicación en los 75 municipios de la provincia”, precisó el ministro Cardozo.

La directora de Inmunizaciones, Marina Cantero, dijo que “el plan estratégico para la vacunación contra el covid-19, definido por la Nación, se implementa de manera escalonada y en etapas, en las que se irán incorporando distintos grupos de la población ya definidos como de riesgo, por la edad o por patologías agravantes del diagnóstico de covid-19”. La vacuna contra el coronavirus Sputnik V de Rusia ofrece alrededor del 92% de protección contra covid-19 y ha recibido el reconocimiento de la comunidad científica internacional por la publicación de los resultados de la última fase de los ensayos en la revista médica The Lancet. En la medida que se reciban más dosis en el país y la provincia, se avanzará con los grupos definidos por la Nación.

DISMINUCIÓN DE CASOS

La provincia de Corrientes lleva dos semanas sin sobrepasar la cifra de 200 casos de coronavirus y con un promedio de 800 activos. Luego de la alarma epidemiológica por la suba de contagios a principios de enero, finalmente la merma de casos diarios da indicios de un amesetamiento por debajo de los 200 casos diarios, cifra que no ha superado en las últimas dos semanas. En el caso particular de Capital, en este mismo periodo solo en tres días se superaron los 100 contagios. Por lo que la disminución de contagios también alcanzó a la ciudad cabecera, que ha sido la más afectada desde que comenzó la pandemia. La cantidad de casos activos también se contuvo alrededor de las 850 personas transitando la enfermedad los últimos 15 días. En el parte oficial del Gobierno Provincial del sábado se informó de 140 nuevos contagios, de los cuales 78 corresponden a Capital.

La provincia ya superó los 20.000 recuperados de coronavirus, a la vez que se llegó a los 388 fallecimientos con los cuatro que se produjeron el viernes en el hospital de campaña. El nosocomio especializado en atención a pacientes con Covid, en las últimas 24 horas, dio de alta médica a 26 personas y cuenta con 137 internadas.