UTA amenaza con paro nacional de colectivos el viernes

Por el reclamo de paritarias, desde el gremio señalaron que se encuentran en “estado de alerta y movilización” tras no llegar a un acuerdo en la negociación paritaria con las cámaras del sector. El viernes, el servicio de colectivos de corta y media distancia podría verse suspendido. Los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declararon en “estado de alerta y movilización”, y advirtieron sobre la realización de un paro general de actividades, si no hay acuerdo con los empresarios en paritarias. Lo informó a través de un comunicado, el secretario general de UTA, Roberto Fernández. “La Unión Tranviarios Automotor informa que se dispuso el estado de alerta y movilización, ante la imposibilidad de lograr soluciones en la negociación paritaria con las cámaras que nuclean a empresarios de corta y media distancia”, señaló el dirigente.

Fernández advirtió que el Consejo Directivo Nacional de la UTA “resolvió además que, en caso de no arribar a un acuerdo que contemple los reclamos lógicos y razonables de los trabajadores en paritarias, se realizará un paro nacional desde la hora 00:00 del viernes”.