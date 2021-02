Un disminuido Argentino cortó la racha de Regatas

Argentino de Junín, con varias bajas importantes en su plantilla, puso fin a la racha positiva de Regatas Corrientes ganándole 88 a 83 en un partido durísimo y muy parejo. La figura del encuentro fue Valentín Burgos con 18 puntos. Tayavek Gallizzi anotó 15 en el “remero”. El viernes, en el Templo del Rock, Regatas Corrientes y Argentino de Junín se enfrentaron por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. El “turco” no contó para el juego con Jonatan Slider quien tenía un dolor en la espalda, ni con Antoni Vicens quien sufrió una fecha de suspensión tras su descalificación frente a La Unión. Tras el salto inicial, Argentino presentó en cancha un equipo de poca talla, por lo que Regatas apostó a jugar con la bola en el poste bajo, lo que le dio réditos con Gallizzi (4 puntos) y Tabárez (2) y Fernández (2), además encontró dos bombas en las manos de Vildoza para ponerse arriba por una pequeña diferencia 16 a 8 pasados los primeros 6 del partido.

Llegó un parcial de 8 a 0 (18 a 16) para el “turco” con 5 puntos seguidos de Burgos y 3 de Cangelosi. Regatas en el minuto final volvió a estirar la ventaja por 23 a 16 con puntos desde el banco, y sobre la chicharra Sekul clavó una daga desde 6,75 para poner las cifras finales al primer periodo por 23 a 19 en favor de los correntinos.

Los primeros 4 minutos del segundo cuarto fueron muy intensos, sobre todo en el aspecto ofensivo, con mucha precisión de ambos conjuntos desde el perímetro, donde el “remero” consiguió 2 en las manos de Quinteros, además de 4 puntos de Corbalán y 2 de Carreras. Mientras que Argentino anotó 3 con Burgos, Barrales y Laterza, que logró que su rival nunca se escape demasiado y pusieron las cosas 35 a 28.

A falta de poco más de un minuto, los de Junín volvieron a conseguir una efectiva racha, que los volvió a poner cerca a solo dos puntos, 39 a 37. El “fantasma” había aprovechado nuevamente el juego en la pintura y consiguió escaparse en los últimos segundos a 6 puntos, pero un doble de Burgos sobre el final del cuarto puso el 43 a 39 final para Regatas.

Clavado el tablero en 7 minutos por jugar del tercer parcial, el “turco” pasó al frente con una bomba de Araujo, dos simples de Cangelossi tras una antideportiva y en la reposición un doble y falta de Burgos para ponerse al frente 49 a 45. En el promedio del parcial, Regatas siguió con su dificultad para romper la defensa de Argentino y un triple de Barrales estiró la ventaja a 5 puntos por 54 a 49.

Con la segunda unidad en el rectángulo de juego, el “remero” pudo romper un poco ese mal tramo ofensivo en las manos de Quinteros, Cáffaro y Giordano, para recortar la distancia que llegó a ser incluso de 7 puntos (59 a 52) en un tramo donde su rival estuvo encendido desde el perímetro con 3 triples en el parcial, y se fue al último descanso abajo 64 a 61. El comienzo del último parcial fue muy dinámico y vertiginoso, con un Argentino que no regaló nada y siguió con su gran efectividad desde el perímetro, mientras que el “remero” con más corazón que juego se ingenió para encontrar puntos y que no se escape su rival, y tal era la paridad que promediando el juego el “turco” seguía al frente solo por 76 a 74. El “turco” empezó a complicarse un poco cuando Barrales y Peralta debieron dejar la cancha por 5 faltas. Sin embargo, continuó con un buen trabajo colectivo en ataque y mucho sacrificio en defensa, pero con poco más de 2’ por jugar, Arengo tomó la posta en el “fantasma” con 7 puntos seguidos más un doble de Tabárez pusieron a su equipo nuevamente al frente 82 a 80. Sin embargo, una bomba de Burgos desde 7 metros, y luego algunas desconcentraciones en defensa de Regatas hicieron que en los últimos 13 segundos la ventaja sea de 5 para Argentino, 88 a 83, y luego una pérdida en ataque de Regatas sentenció la historia en favor de los de Junín para cortar la racha de 7 victorias al hilo del “fantasma”.

Ahora Regatas podrá darse revancha en la jornada previa a las Ventanas FIBA donde el domingo a las 11:00 enfrentará a Peñarol en el mismo estadio que este duelo. Argentino deberá jugar con San Martín el domingo en el mismo estadio desde las 16:30.

SÍNTESIS

Argentino 88: Valentín Burgos 18, Agustín Pérez Tapia 15, Mauro Araujo 16, Santiago Barrales 17 (X) y Juan Cangelosi 5 (fi); Juan Ignacio Laterza 10, José Peralta 4 (X), Martín Sekul 3 y Agustín Cavallin. DT: Matías Huarte.

Regatas 83: Leandro Vildoza 8, Juan Pablo Arengo 9, Martín Fernández 4 (X), Patricio Tabárez 11 y Tayavek Gallizzi 15 (fi); Juan Pablo Corbalán 6, Paolo Quinteros 11, Marco Giordano 4, Agustín Cáffaro 6 y Xavier Carreras 9. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 19/23, 39/43 (20/20), 64/61 (25/18), 88/83 (24/22).

Jueces: Gustavo Dana, Leandro Lezcano y Alejandro Trías.

Estadio: Templo del Rock.