Tristeza: murió la mamá de Ronaldinho por coronavirus

Dona Miguelina de 71 años de edad, luchaba contra la enfermedad desde diciembre y falleció en un hospital de Porto Alegre. El coronavirus continúa cobrándose vidas a lo largo y ancho del planeta. En esta ocasión, fue la de Dona Miguelina Elói Assis dos Santos, madre de Ronaldinho Gaucho, quien perdió la batalla después de contraer la enfermedad en diciembre. Los medios locales fueron los encargados de confirmar la triste noticia que conmocionó a Brasil. El ex futbolista, en cambio, se limitó a poner una imagen negra como foto de perfil en todas sus redes sociales. Su hermano, compartió los homenajes que le hicieron llegar a través de historias de Instagram. A finales del año pasado, el astro brasileño había utilizado sus cuentas oficiales para anunciar la situación en la que se encontraba su madre: “Queridos amigos, mi madre está con Covid y estamos luchando para que se recupera rápido. Está en un centro de tratamiento intensivo recibiendo todos los cuidados. Agradezco todas las oraciones, las energías positivas y el cariño de siempre. Fuerza mamá”.

Sin embargo, Dona Miguelina no pudo seguir peleando y se despidió de este mundo a los 71 años en la sala de cuidados intensivos del Hospital Mae de Deus en Porto Alegre. “La Familia Atléticana está de luto y comparte con su ídolo el momento de dolor. Que Dios reciba de brazos abiertos y conforte el corazón de nuestro eterno crack. Descanse en paz, Dona Miguelina”, fue el sentido mensaje que publicó la cuenta oficial del Atlético de Mineiro, equipo por el que pasó el brasileño entre 2012 y 2014 y con el que conquistó una Copa Libertadores. Fue en ese entonces cuando su madre enfrentaba un cáncer del que finalmente pudo recuperarse. Durante su lucha, Ronaldinho se enfundó la camiseta número 49 para hacerle un homenaje, en ese año había nacido ella. La noticia sacudió al fútbol brasileño, además del Atlético de Mineiro, clubes como el Gremio (donde debutó profesionalmente el ex Barcelona), el Botafogo y el Fluminense, se sumaron a las emotivas muestras de apoyo. “En todas mis oraciones y pedidos solo me viene una imagen y un deseo: Dios, dame a mi madre de regalo, cura mi guerrera. Te amamos mucho”, fue el sentido mensaje que publicaba el hermano de “Ronnie” durante las últimas navidades, mientras su madre permanecía internada. Brasil registró 1.212 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de víctimas fatales en el país a 245.977, reconoció el sábado el Ministerio de Salud. El Gobierno también notificó 57.472 contagios nuevos de COVID-19, lo que deja en 10.139.148 el total de casos confirmados por la enfermedad respiratoria en el país. Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo.