Tremendo papelón en Causa Sapucay: quieren quemar vivo a un arrepentido

El fiscal lo quiere “quemar”. El testigo protegido que se olvidó de todo. Escándalo en el juicio por la promocionada causa Sapucay, cuando uno de los imputados colaboradores dijo no recordar nada, y que todo lo que confesó anteriormente, fue por comentarios que escuchó en el pueblo. El fiscal Diego Iglesias quedó descalzado, tanto que se olvidó el micrófono encendido y emitió un exabrupto, que fue reprochado por la defensa de los acusados. El representante del ministerio público le pidió a otro de los querellantes que siga preguntando “porque yo a este le prendo fuego”, fustigó. El arrepentido que declaró con el rostro tapado dijo sobre los términos disfrazados como “surubí” o “dorado”, con relación a los paquetes de marihuana según su calidad, que son nombres de dos pescados. Y que no le consta que se refiera a drogas. Señaló que se vieron bultos en la costa, pero no que adentro había estupefacientes, y que también pudieron ser cigarrillos. Al fiscal Iglesias finalmente se le caería su testigo protegido que, inclusive, se expresó a través de un distorsionador de voz para que no re conozcan. Tremendo papelón.