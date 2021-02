Tremendo final: murió gritando que lo amaba (Imágenes)

Ocurrió en el estado de Paraná (Brasil). Un padre luchó hasta último momento solo para salvar la vida de su hijo atrapado entre los hierros y mucho fuego, quien murió gritando que ¡lo amaba! La escena está circulando en las redes sociales, se trata del accidente ocurrido en Paraná, este 4 de febrero del 2021, donde un camión terminó chocando en la parte trasera de otro y se incendió. El detalle que hizo aún más dramática la historia es que en el camión delantero estaba el padre y detrás del hijo circulan varios videos donde el hombre desesperado intenta abrir la cabina para sacar a su hijo. Pero el joven está atascado entre los herrajes y la puerta no se abre, el hombre que arde por dentro comienza a gritar que ama a todos. Las escenas son desgarradoras. El hombre que lamentablemente perdió la vida se llamaba Henrique Mateus y solo tenía 23 años. Llevaba tres años trabajando como camionero viajando con su padre, según relata no hace mucho su propio padre que se había comprado su propio camión. El padre es el señor Ademir, quien sin duda debe estar pasando el peor día de su vida, dijo que tuvo que reducir la velocidad de su camión debido al flujo del tráfico.

Sin embargo Henrique no habría podido frenar a tiempo para reducir la marcha, con eso el choque era inevitable y ver morir a su hijo de esa manera seguramente fue el peor escenario de toda la vida de Ademir.

