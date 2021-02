Trascendió una lista ¿Los senadores se pusieron la Sputnik?

Caras largas de ofuscamiento en el Poder Judicial, luego que se supo que casi la totalidad de los senadores y sus mujeres, recibieron la vacuna rusa contra el coronavirus. Varios de ellos menores de 60 años, que ni siquiera integran el grupo de riesgo. Trascendió una lista. Todavía no se sabe si los diputados también tuvieron ese privilegio. Semanas atrás, asociaciones civiles, gremios, legisladores nacionales de la oposición, organizaciones sociales y partidos políticos, le habían exigido al Poder Ejecutivo la publicación de los nombres de las personas que fueron inoculadas, ante la sospecha que existirían vacunados que no están dentro del Personal Esencial de Salud. Esa vez, llamó poderosamente la atención que el Justicialismo institucionalmente no haya rubricado el petitorio. Días después, se sabría que algunos de sus representantes en la Cámara Alta provincial, recibieron la Sputnik. Se hacía difícil salivar hacia arriba. El dato comparativo: el oficialista Carlos Heller, pidió que se les inmunice a los Diputados en el Congreso de la Nación, pero de inmediato recibió el rechazo del bloque del Frente de Todos-PJ. Entienden que primero están los trabajadores sanitarios. En Corrientes, los representantes del peronismo, parece que piensan de otra manera.