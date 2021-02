Tras persecución: atraparon de casualidad al hombre araña

La aprehensión del “hombre araña”, ocurrida el jueves 4, dejaría en evidencia el buen número de prófugos de la justicia que siguen delinquiendo, mientras no son capturados por años. Paradójicamente, cuando se los atrapa, termina siendo de casualidad, y no porque se los hayan buscado con tanta vehemencia por la policía. Mariano Ascona, alias Maíto, fue aprehendido luego de una intensa persecución. Cometió el error de salir disparado en su automóvil al observar la presencia policial. Pudo evadirse y llegar hasta una casa en el barrio Jardín. Allí, luego de una orden de allanamiento los uniformados lo encontraron escondido en el cielorraso de la vivienda. Maíto, tiene varias causas pendientes en distintos juzgados. Robo calificado, en banda, asaltos a mano armada, entre otros. Desde hace un tiempo que no lo podían agarrar, aunque siempre estuvo en Corrientes. Para otros, por ser un ladrón de elite con frondoso prontuario, tenía cierta protección.