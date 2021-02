Traba burocrática: la Sputnik no se está fabricando aun en Brasil

Brasil aprobó el uso de la vacuna de Pfizer. ANVISA, el regulador sanitario de ese país le otorgó una autorización para su utilización en general, no sólo de emergencia, como es el caso de los inoculantes de Sinovac y AstraZeneca. Sin embargo, el gobierno de Jair Bolsonaro no ha adquirido ninguna dosis del prototipo estadounidense. Tampoco aún se autorizó la fabricación de la Sputnik por problemas burocráticos. Si bien se hace publicidad, con que la vacuna rusa se está elaborando en la nación verdeamarelha, hasta el momento eso no ocurre. Entre el antídoto anglo sueco y el chino, Brasil ya acopió más de 17 millones de dosis contra el COVID-19 para sus más de 180 millones de habitantes. Por su parte, en apenas dos meses, Israel ya vacunó a más del 70% de sus ciudadanos mayores de 16 años, aunque el Estado Judío, solo tiene una población de 8.800.000 de personas.