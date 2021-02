Torneo Federal: Victoria listo para recibir a Atlético Posadas

Mañana buscará la clasificación en el Torneo Federal Regional Amateur. Victoria de Curuzú Cuatiá define detalles y tiene la cabeza puesta en el partido decisivo de este sábado ante Atlético Posadas y, si bien no está definido el 11 inicial, la motivación recae sobre la totalidad del plantel que tiene claro que “aún no se ha conseguido nada”. Tras una semana lluviosa con complicaciones para el normal funcionamiento de los entrenamientos, la “V” finalizó este jueves los entrenamientos previos al duelo que lo puede depositar en la siguiente etapa del TFRA. Este sábado desde las 17:10 el equipo curuzucuateño recibirá al ya eliminado Atlético Posadas, en un juego en el que dos de los tres resultados posibles lo depositan a los playoffs del certamen: El triunfo y el empate son las dos opciones que le otorgarán a los dirigidos por Claudio Penizzotto la clasificación; por el contrario, una derrota le dará a Guaraní Antonio Franco el pasaje a la siguiente instancia. El plantel disfruta del momento porque llega a la última fecha dependiendo de sí mismo. En cuanto a los lesionados, Penizzotto volverá a contar con Alejandro Benítez y David González para completar los 18, en tanto que Federico Cóceres y Daniel Fernández seguirán fuera de los concentrados esperando por la total recuperación.

Con respecto al duelo del sábado, el entrenador afirmó que “la idea es salir a ganar el partido, vamos a salir con nuestro juego de siempre, trabajamos en mantenerlos motivados a los chicos, entendemos que Atlético viene completo con un día de anticipación para concentrar en Curuzú, ellos vienen a ganar el partido, así que es muy importante la motivación”.

Agregó que “vamos a hacer nuestro juego de siempre a pesar que puede haber una modificación en el dibujo táctico, vamos a ser sólidos en defensa y buscaremos los momentos para lastimar”.

En cuanto al Atlético Posadas, el técnico Néstor Jaquet afirmó que vendrán a Curuzú a buscar el partido: “vamos a salir a ganar, de ninguna manera vamos a negarnos a eso”, expresó. Si bien se supo que manejaban la alternativa de darle lugar a los juveniles y jugadores que no habían visto minutos en cancha, luego del empate entre Victoria y Guaraní donde la clasificación quedó abierta, decidió venir con lo mejor que tiene a buscar el triunfo y despedirse del certamen con la frente en alta. Jaquet puede contar con varios jugadores recuperados, aunque la lista de concentrados estará a disposición luego de los testeos correspondientes antes de viajar hacia el Sur correntino.

Pedro Sotelo

Prensa de Victoria (CC)