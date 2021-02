Torneo Federal: Regatas conoce a sus primeros rivales

A escasos días del inicio del Torneo Federal de Básquetbol, Regatas Corrientes conoció las tres primeras fechas que disputará. Debutará el viernes frente a Oberá Tenis Club. El viernes dará inicio la temporada 2021 del Torneo Federal de Básquetbol, con la participación del Club de Regatas Corrientes participando con su equipo de Liga de Desarrollo, competencia que empezará a desandar desde el 26 de febrero. Y el elenco “remero” ya tiene el fixture para las primeras tres fechas. Su debut en el certamen será el viernes 26 frente a Oberá Tenis Club en la vecina provincia de Misiones aún con horario a confirmar, por lo que comenzará con una salida a la ruta.

Recordemos que el Federal esta temporada se jugará con un partido por fin de semana, jugándose los viernes o los domingos, por lo que luego del debut habrá una semana para continuar trabajando. La segunda jornada está definida para el viernes 5 de marzo a las 21:30 a jugarse en el estadio José Jorge Contte, donde Regatas recibirá a Colón de Corrientes. Por último, el viernes 12 de marzo a las 21:00 tendrá que viajar a Mercedes para enfrentarse a Comunicaciones. La zona a la que pertenece Regatas Corrientes es NEA, que comparte con Colón de Corrientes, Comunicaciones de Mercedes, Oberá Tenis Club, Tokio de Posadas, Sarmiento y Regatas de Resistencia.

Las primeras tres fechas quedaron así:

26/02: Oberá Tenis Club vs Regatas

05/03: Regatas vs Colón

12/03: Comunicaciones vs Regatas