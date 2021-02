Tokio 2020: sortearon los grupos del torneo de básquetbol 

En medio de la incertidumbre que Japón vive por la realización de los Juegos Olímpicos, con rumores de postergación y cancelación, que se realice un sorteo es una señal alentadora. El que no quiere pensar ni por un segundo que la pandemia de coronavirus pueda arruinar sus planes es el básquetbol, que esta mañana definió en Mies (Suiza), los grupos de la etapa de clasificación para Tokio 2020 (21). El seleccionado argentino quedó ubicado en el Grupo C, junto con España, Japón y el equipo que surja de del repechaje que se jugará en Kaunas, que podría ser Lituania o Eslovenia.

Curioso el destino. Así como después del subcampeonato mundial de Indianápolis 2002, Argentina tuvo que cruzarse en los Juegos Olímpicos con Serbia y Montenegro, el mismo rival que lo había vencido en la final, ahora, tras el subcampeonato mundial de China 2019, tendrá que enfrentarse con su verdugo en el partido definitorio, España.

La Argentina nunca pudo vencer a España en partidos olímpicos. Solo registra una victoria en mundiales (Turquía 2010, por el quinto puesto). Japón, dirigido por el argentino Julio Lamas, es un equipo de menor jerarquía. En tanto Eslovenia o Lituania, muy probablemente de ellos dos surgirá el tercer rival, son dos adversarios de muy alto nivel. El básquet olímpico tendrá un nuevo formato. Históricamente se jugaron dos grupos de seis equipos (todos contra todos) y los primeros cuatro se clasificaban directamente para los cuartos de final. Ahora, serán tres grupos de cuatro equipos y los dos mejores de cada zona (más los dos mejores terceros), avanzarán entre los ocho mejores.

Así quedó conformada cada zona.

Grupo A: Irán, Francia, Estados Unidos y el equipo del repechaje de Victoria.

Grupo B: Australia, Nigeria y los seleccionados que surjan de los repechajes de Split y Belgrado.

Grupo C: Argentina, España, Japón y el vencedor del repechaje de Kaunas.

El torneo olímpico de básquetbol se jugará entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

Los repechajes se jugarán entre el 23 y el 28 de junio. Los cuatro grupos están compuestos de la siguiente manera. Sede Kaunas: Lituania, Eslovenia, Polonia, Venezuela, Corea del Sur y Angola. Sede Victoria: Canadá, Grecia, Turquía, República Checa, Uruguay y China. Sede Split: Croacia, Rusia, Brasil, Alemania, México y Túnez. Sede Belgrado: Serbia, Italia, Nueva Zelanda, Dominicana, Puerto Rico y Senegal. De cada uno de esos grupos saldrá sólo uno clasificado.

El mayor problema para los países que jugarán los repechajes es que los playoffs de la NBA se disputarán entre el 22 de mayo y el 22 de julio. Esto quiere decir que los jugadores de los equipos que más avancen en la competencia podrían quedar fuera de la disputa de esos torneos clasificatorios.

Aunque no es del todo probable, por poner un ejemplo en el torneo de Kaunas (donde surgirá el rival argentino), Eslovenia podría llegar a perder a Vlantko Cancar (Denver), Luka Doncic (Dallas) o Goran Dragic (Miami) y Lituania podría tener problemas con Domantas Sabonis (Indiana) y Jonas Valanciunas (Memphis).

Naturalmente algunos equipos quedarán en el camino y algunos jugadores podrán quedar liberados para sus seleccionados. Pero no todos.