Sputnik V: Karlen acompañó al embajador ruso en su visita al conurbano

El parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen participó de la histórica visita del Embajador de Rusia a José C Paz, acompañando al intendente, Mario Ishii. Fuerte reconocimiento a la ayuda del gobierno ruso, con el suministro de la vacuna Sputnik V. El embajador Dmitry Feoktistov visitó el Hospital Oncológico Municipal “Victoria Irene” de la localidad de José C Paz, en la provincia de Buenos Aires. Recorrió detenidamente el nosocomio y pudo observar el trabajo que está realizando el personal del centro, con la inmunización de la vacuna Sputnik V.

El alto diplomático fue recibido por el intendente Ishii y autoridades en el marco de una visita protocolar a José C Paz, que incluyó la asistencia a la inoculación de la vacuna a personal sanitario del centro oncológico y una ronda periodística.

El embajador afirmó que Rusia ayudará a los argentinos en estos momentos difíciles y cumplirá con el contrato de proveer vacunas para inmunizar a 15 millones de personas. Este anuncio se inscribe en un contexto donde las vacunas contra la covid-19 llegan con cuentagotas a un mundo que se enfrenta a la peor pandemia del último siglo: todavía se producen pocas dosis, donde los países ricos las acaparan para tratar de volver a la normalidad lo antes posible, y en ocasiones los acuerdos con las farmacéuticas se convierten en problemas de difícil resolución.

En las últimas semanas países como Hungría se convirtieron en el primer país de la Unión Europea en aplicar la vacuna Sputnik V de elaboración rusa, que ya cuenta con registro en 27 países luego de ser incorporada por Montenegro, San Vicente y Las Granadinas y Kazajstán.

KARLEN

Al referirse a la situación global, el correntino Alejandro Karlen advirtió que “nos toca vivir en un contexto donde el mundo libra una carrera contra el coronavirus para concretar mayor número de vacunaciones, pero no parece respetar reglas ni estrategias sanitarias. Está muy claro que la demora en la producción de los antídotos ha impulsado a varias naciones a buscar soluciones alternativa a frenar la pandemia, que ya ha causado casi 108 millones de contagios y se acerca a los 2,4 millones de muertes“, advirtió el parlamentario.

“Por eso celebro esta ayuda del gobierno Ruso, con el suministro de la tan efectiva vacuna Sputnik V” y afirmó que el compromiso de Rusia está más firme que nunca. La visita del embajador hacia los puntos neurálgicos en el conurbano demuestra la preocupación sobre el tema”, señaló el parlamentario.

El legislador recorrió con Ishii, el anfitrión, las instalaciones del Hospital Oncológico y la moderna Facultad de Medicina de la Universidad de José C Paz (UNPAZ) que está próxima a inaugurarse. La visita del jefe diplomático concreta la primera visita a una localidad argentina fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.