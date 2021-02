Socios advierten desmanejos en el club y piden la intervención de Mandiyú

Presentaron una nota a la Inspección de Personerías Jurídicas de Corrientes para solicitar la impugnación tanto del llamado a Asamblea General Ordinaria como del padrón de socios, además de la intervención del Club por “desmanejos y desprolijidades” desde hace más de 4 años.

La publicación completa que subió el grupo a la cuenta de Facebook del Club:

“En el día de ayer un grupo de socios, algunos de ellos desde la misma normalización del club en 2010, han presentado una nota ante la Inspección de Personerías Jurídicas de la Pcia de Corrientes, solicitando a tal fin la impugnación del llamado a Asamblea General Ordinaria, impugnación del padrón de socios por encontrarse viciado de nulidad y también la intervención del club, dado el estado de desmanejo y desprolijidad que se viene observando desde hace más de 4 años, momento en que el actual presidente toma posesión a raíz de la renuncia de Igarzabal. Es decir, adquieren responsabilidades de decisión desde el 2016 mismo, producto de la fusión.

A partir de la fusión, la actual CD nunca presento la memoria y balances de cada ejercicio. Nunca puso a consideración asamblea de renovación de autoridades, nunca hizo nada bajo la letra clara del estatuto del club y de las legislaciones para Instituciones civiles.

La agrupación “Albo Para Todos” ya en marzo de 2019 mediante nota ingresada por secretaria había solicitado la revisión de los libros del club, ponerse a disposición de las autoridades, ser reconocido como agrupación dentro del club por la misma Comisión directiva puesto que se encuentra contemplado en el estatuto. Asimismo, en la misma nota se le hacía saber que se tenía en su poder elementos para donar a las distintas categorías del club para su desempeño.

Todo eso no fue respondido como corresponde. Directamente fue ignorado.

Observamos como poco a poco el club si fue tomando un cariz partidario, inclusive en el último reportaje radial a Saravia se le “escapó” y trato a los socios de “afiliados”.

Saravia, Dacunda y Rojas han demostrado que no saben manejar un club, que tiene socios, con una función social. Solo se hacen propaganda entre ellos, el club firma un convenio con el bar del vicepresidente es una muestra de ello. Nunca presentaron un plan estratégico, nunca convocaron socios para trabajar por el club, solo juntan amigos de su agrupación política para colgar pasacalles con el nombre de su presidente.

No han armado un equipo de fútbol acorde, no tuvieron resultados futbolísticos, ni nadie sabe que se pretende.

No saben de clubes y menos de fútbol.

No les va a salir barato usar el nombre del club para ganarse una concejalía, un puesto de asesor o algún contrato con el estado. Se metieron con un CLUB. Que tiene además de socios comprometidos, hinchas fervientes y seguidores que les marcarán el camino”.

En el día de ayer un grupo de socios, algunos de ellos desde la misma normalización del club en 2010, han presentado una…

Publicado por Club Deportivo Mandiyu jueves, 18 de febrero de 2021.