Sin trabajo, disciplina y honestidad no vamos a salir adelante

Monseñor Andrés Stanovnik fue crítico con la situación que atraviesa el país. Elogió la nominación al Nobel de la Paz para el sacerdote argentino Pedro Opeka, a quien aseguró que conoció hace muchos años. Sin embargo, puso en duda que lo vaya a ganar por ser “un sacerdote católico”.

“Hizo un milagro con gente que vivía en el basural, él se metió con ellos y con ellos fue saliendo adelante en base a 3 consignas, trabajo, disciplina y honestidad”, explicó. “Logró construir con ellos sus casas, no con dádivas”, manifestó.

Para Stanovnik el trabajo de Opeka tiene mucho que decirnos como país: “sin trabajo, disciplina y honestidad no vamos a salir adelante“, aseguró. “Estamos cerca del 50% de la pobreza y en un país como este no puede estar pasando lo que está pasando”, agregó.

Monseñor dijo que por el Miércoles de Ceniza se están preparando porque “esa es la propuesta del miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma”. Destacó los cuidados que la sociedad tuvo durante la pandemia. “Hay conciencia de cuidarse y de cuidar a otros”, dijo. Agradeció a la comunidad católica de Corrientes por el apoyo que sintió mientras se recuperaba de una enfermedad que lo tuvo alejado de su función.