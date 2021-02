Se oficializó el aumento de la Tarjeta Alimentar

Tarjeta Alimentar: el Gobierno oficializó la suba en los montos que recibirán las familias este mes. La decisión fue estudiada por el Gobierno Nacional las últimas semanas y confirmada ahora por el ministro Daniel Arroyo. Frente al aumento de la inflación registrado en los últimos meses, ante el incremento de los alimentos y la compleja situación económica profundizada por la pandemia de coronavirus, el titular de la cartera de Desarrollo Social anunció que “en este mes de febrero se dará un 50 por ciento de aumento en los montos de la Tarjeta Alimentar”, teniendo además como propósito garantizar “una buena nutrición” de los sectores populares más vulnerables.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 63/2021 que fue publicada hoy en el Boletín Oficial. “En atención a la situación por la que atraviesa nuestro país, alcanzando extremos niveles de pobreza, agravada por la situación de emergencia sanitaria durante la pandemia por Covid-19, resulta imperioso instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para paliar tal situación y fortalecer los instrumentos que se vienen implementando para coadyuvar la búsqueda de condiciones más equitativas”, fundamentó el ministerio conducido por Arroyo.

“Se estima necesario incrementar en un 50% los montos establecidos para cada categoría” de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, las madres con un solo niño menor de 6 años que percibían $4.000 por mes pasaran a recibir $6.000, mientras que las que tienen dos o más hijos menores de 6 años pasarán a cobrar $9.000 en lugar de los $6.000 que recibían hasta ahora durante el mismo período.

“La intención es sostener el poder de compra de alimentos por parte de las familias y avanzar en un esquema de una buena nutrición. Un chico que come bien tiene oportunidades mientras que otro que se alimenta mal, tendrá complicaciones en la vida. Es evidente que hay un problema serio en los costos. Por eso lo mejor es comprar en mercados populares y ferias directamente al pequeño productor y, así, evitar la intermediación”, analizó Arroyo. Señaló que “en el mes de julio del año pasado, el consumo de leche, carne, frutas y verduras bajó a cerca del 40%, pero que con los refuerzos percibidos en diciembre se logró subir con la Tarjeta Alimentar el consumo de alimentos frescos en 55%”.

El refuerzo de la tarjeta Alimentar se dispuso como una de las políticas de asistencia para las familias que sostendrá el Poder Ejecutivo tras confirmar que no continuará con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). “La tarjeta está dirigida a madres o padres con hijos e hijas hasta de 6 años de edad que reciben la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH, por lo que llega a más de un millón y medio de familias”, indicó el Ministerio de Desarrollo Social a través de un comunicado.

Según el cronograma de pagos que difundió ANSES para febrero, al igual que en meses anteriores, las personas que reciben el pago de la Tarjeta Alimentar y la tengan en formato físico cobrarán el tercer viernes de cada mes, por lo que les corresponderá el próximo viernes 19, mientras que al resto se le acreditará el saldo en la cuenta durante la última semana del mes, aunque las fechas aún no fueron precisadas.