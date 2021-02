Se filtra un audio del Patrón Bermúdez contra Carlos Tévez (audio)

¿Conflicto interno en Boca? En un mensaje de 30 segundos enviado a un allegado, el Patrón criticó duramente al Apache por su foto con el expresidente Daniel Angelici: “Queda en evidencia cuáles son las intenciones”. Boca parece no tener paz. Ni los dos títulos a nivel local ni haber quedado entre los cuatro mejores equipos del continente en la Copa Libertadores parecen calmar las aguas de la interna Xeneize, que volvió a agitarse con un explosivo audio en el que el dirigente Jorge Bermúdez critica duramente a Carlos Tevez por su foto con Daniel Angelici, expresidente del club. En 30 segundos el Patrón lo dice todo. Va desde volver a traer a colación el fantasma del dinero faltante en Boca tras la salida de la anterior dirigencia -“No son delincuentes… al menos socialmente“-, hasta a acusar directamente al Apache de tener aspiraciones políticas e intenciones de mermar el poder de la actual dirigencia -“Queda en evidencia cuáles son las intenciones”-.

“Son personas libres, no están presos, no son delincuentes… al menos socialmente. Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café…. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con (Mauricio) Macri, con los dos juntos o con quien quiera. En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros. Él, que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones”, sostiene el Patrón, actual integrante del Consejo de Fútbol, en el audio filtrado las últimas horas.

Desde el lado de Carlitos no hubo todavía una declaración relacionada a esto ni tampoco parece posible que la haya. La realidad es que la relación entre el capitán y el Consejo de Fútbol está rota y no hay diálogo más allá de lo estrictamente laboral. De todas maneras, las palabras del Patrón seguramente no caigan bien ni en el jugador ni en el resto del plantel, que comienza a mirar de reojo los manejos del Consejo y su trato con el equipo.

TyC Sports