San Martín durmió y se quedó sin laureles en el Súper 20

El equipo correntino cayó en la final del Final Four ante Quimsa, que se impuso 72-66. Los “rojinegros” estuvieron arriba en los tres primeros parciales pero le faltaron ideas en los 10 minutos decisivos. El cordobés Javier Saiz fue el máximo anotador con 15 unidades. San Martín tuvo un último cuarto para el olvido (8-26) y dejó pasar la chance inmejorable de sumar su segundo título en la elite. Quimsa de Santiago del Estero lo derrotó 72-66 y se quedó con el trofeo del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Con esta conquista, la “fusión” también clasificó a la próxima Liga Sudamericana. Javier Saiz (15) y Tomás Zanzottera (12) fueron los mejores del equipo correntino. Mauro Cosolito (15) y Franco Baralle (13) se destacaron en el conjunto dirigido por Sebastián González.

En el primer cuarto, el juego comenzó trabado, con falta de fluidez en los dos elencos. El primer parcial favorable fue para San Martín (11-6), tras un gran triple de Jonathan Machuca. Con buena actitud en defensa, el “prócer” se quedó con el primer capítulo por 16-13.

En la reanudación del encuentro, Matías Solanas comenzó encendido; triple y asistencia a Saiz para tomar más ventaja (21-14). El interno extendió su buen momento y siguió aportando en defensa y ataque. Con una retaguardia firme y un Quimsa errático, el equipo capitalino sostuvo y extendió la ventaja (28-16). Con este panorama, González pidió minuto para frenar al “rojo” con 5:44 por delante en este segmento.

Pero San Martín se mantenía en su plan y los juveniles seguían siendo protagonistas en ataque. El correntino Franco Méndez clavó dos triples con tablero (37-24). La “fusión” seguía incómoda por el buen desempeño de su rival y San Martín llegó arriba al entretiempo (39-31). En un goleo repartido, Saiz se destacaba como el mejor del “prócer” con 10 unidades (5/8 en tiros de campo). Un dato a destacar es que San Martín sumó 19 puntos con los jugadores que ingresaron desde la banca (Solanas con 7, Méndez y Vallejos 6 cada uno).

En la primera mitad, el “rojinegro” le quitó movilidad al conjunto santiagueño y lo fue enredando para complicar sus ofensivas. La segunda parte tuvo a Quimsa acortando la distancia (39-35) pero San Martín reactivó desde el perímetro (triple de Emiliano Basabe) para alcanzar la luz de doble dígito de distancia (45-35). Con buena efectividad desde el tiro externo (triples de Basabe y Acevedo), el equipo de Diego Vadell se mantenía arriba (51-42). Rotando bien en ataque, el “santo” mostraba practicidad para afirmarse en el comando.

En el último ataque del cuarto, Franco Baralle anotó un gran triple que fue anulado tras revisarlo con la tecnología. Esto parecía un guiño de buena suerte para San Martín, que terminó ese parcial adelante 58-46. Pero todo lo edificado en los primeros tres cuartos, se terminó por derrumbar en los 10 minutos finales. Como era de esperarse, Quimsa arremetió de entrada para llevarse puesto a San Martín y fue descontando (58-54) con Iván Gramajo como abanderado. Zanzottera fue el único revulsivo que dio la cara para sostener al “santo” (61-54). Pero la resurrección del equipo santiagueño ya era una realidad y, con un triple de Gramajo, pasó al frente (68-66). Este golpe fue suficiente para San Martín, que se apresuró al no tomar tiros claros y falló en la línea en momentos cruciales. El “santo” estuvo cerca, pero se equivocó en los minutos finales y no pudo coronarse.

OBRAS TERCERO

Obras Basket superó a Instituto de Córdoba por 76-71, con 18 puntos del uruguayo Joaquín Rodríguez Olivera, y se quedó con el tercer puesto del Súper 20 de LNB. El organizador del torneo había caído en sus dos presentaciones previas (ante Quimsa y San Martín) pero tuvo revancha en el tercer juego del cuadrangular que definió al primer campeón del 2021. Tras este partido, el bahiense Sebastián Ginóbili dejó de ser el entrenador de la “gloria”. “Fue de común acuerdo”, comentó al Diario La Voz el directivo Juan Manuel Cavagliatto, que confió que Gustavo Peirone, el DT interino, estará al frente en el compromiso del lunes ante Platense, en el retorno oficial de la competencia en la LNB. Instituto deberá resolver si nombra reemplazante o sigue con Peirone para viajar el jueves 4 de marzo rumbo a Brasil, para asumir la segunda ventana clasificatoria de la Basketball Champions League América (BCLA), en la que enfrentará a los locales Minas Tenis Clube (domingo 7) y Flamengo (lunes 8), en la ciudad de Belo Horizonte. El extranjero Stedmon Lemon dio por finalizado su vínculo con Instituto y tampoco estuvo ayer en el tropiezo ante el “rockero” del barrio de Núñez.

DECK Y LAPRO AYUDARON AL MADRID

Real Madrid, con presencia argentina, derrotó ayer a San Pablo Burgos por 96-81, que le permitió afianzarse en lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España, al disputarse la 24ª fecha del certamen. En el estadio Wizink Center (ex Palacio de los Deportes) de la capital española, el conjunto “merengue” alcanzó un convincente éxito con la siguiente progresión: 29-13, 48-32, 70-54 y 96-81. El alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) inició como titular y estuvo en cancha 26 minutos. El jugador nacido en la localidad de Colonia Dora encestó 8 puntos (4-4 en dobles, 0-2 en triples), tomó 6 rebotes y repartió 3 asistencias. El escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola formó parte del quinteto de inicio y se desempeñó 29 minutos. El exjugador de Lanús y San Antonio Spurs de la NBA terminó con un saldo de 2 tantos (1-2 en dobles, 0-6 en triples), 9 pases gol y 4 rebotes. En otro adelanto de la jornada, Unicaja Málaga doblegó a Estudiantes de Madrid, 91-77.