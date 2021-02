San Juan la primera en volver a clases presenciales (Video)

Este sábado se retomó la presencialidad en 31 escuelas para el fortalecimiento educativo de los contenidos del año pasado. Pese a haber sufrido un terremoto el lunes 18 de enero, este sábado San Juan se convirtió en la primera provincia en retornar a la presencialidad en las escuelas a través de tutorías que se dictan bajo estricto protocolo. Las clases de fortalecimiento educativo gratuito alcanzaron a estudiantes de primaria y secundaria, a través del Programa Acompañar-Prasir (Plan de Reinserción de Alumnos en Situación de Riesgo). El objetivo de estas tutorías es que desarrollen habilidades y competencias para acreditar saberes adquiridos durante el 2020. Son 31 Escuelas Sedes de la provincia donde se desarrolla el Programa de Fortalecimiento Educativo. En estos edificios se puso en marcha las normas de seguridad de los protocolos sanitarios.

En este contexto, las escuelas fueron acondicionadas con señalética para orientar a los estudiantes por dónde debían ingresar, se les tomó la temperatura y luego se les indicó dónde estaba cada una de las aulas correspondientes al grado o año donde debían dirigirse. Al ingreso al establecimiento, además se le entregó a cada estudiante un kit de higiene personal compuesto por jabón líquido, alcohol en gel, una toalla y barbijo.

Las instalaciones de las instituciones educativas están demarcadas con el sentido de circulación, espacios a ocupar en el interior de las aulas y en el patio de recreo para mantener el distanciamiento físico, indicaciones para el uso de sanitarios y las zonas para egresar de la escuela. Cada establecimiento educativo cuenta con una sala de aislamiento en caso de presentarse un cuadro febril o con alguno de los síntomas de COVID-19. Las aulas fueron sanitizadas con limpieza general en el período establecido por protocolo, haciendo egresar a los alumnos al patio.

La Secretaría de Seguridad afectó efectivos policiales que custodiaron y colaboraron en control de ingreso a los establecimientos. Se sumó que directivos, supervisoras y personal de Servicios Generales estuvieron supervisando la actividad para que en toda la jornada los alumnos y tutores trabajaran cómodamente siguiendo los protocolos que se elaboraron desde el Ministerio de Educación y fueron aprobados por el Ministerio de Salud. Sobre un total de 11.000 alumnos que cursan 6° grado de educación primaria y ciclo básico rural aislado en el año 2020, solo 1576 estudiantes se encuentran en Proceso de Promoción Acompañada (EPPA) para lo que se dispuso 25 Escuelas Sedes. De los 5.660 alumnos que cursaron 6º año en el año 2020 están en situación de EPPA 1922 estudiantes, de los cuales se distribuyen en 2 modalidades de trabajo según el departamento que asisten presencial y no presencial.

De 1692 alumnos de sexto año, esta semana comenzaron con el acompañamiento y fortalecimiento a través de correo electrónico 1.415 es decir un 85% de participación de los alumnos en condición de EPPA del Nivel Secundario obligatorio.

Los alumnos de séptimo año de secundaria de escuelas de Educación Técnica y Agrotécnica que no alcanzaron los saberes propuestos, a partir del 13 de febrero tendrán clases de Fortalecimiento Educativo con tutores del programa de “Apoyo y Acompañamiento de los procesos de aprendizaje” en forma presencial en Escuelas Sedes y no presencial a través de correo electrónico.