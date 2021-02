El Ministerio de Salud de la Nación publicó los nombres que accedieron a la vacunación VIP. Difundió 70 nombres que se vacunaron tras la gestión del exministro, Ginés González García en el Hospital Público de Posadas. Domingo Peppo, exgobernador de Chaco; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el expresidente, Eduardo Duhalde; Daniel Scioli y parte del personal que rodea al presidente Alberto Fernández.

A tres días que estalle el escándalo por la existencia de un Vacunatorio Vip, el gobierno nacional publicó una lista con personas que fueron vacunadas por fuera del sistema estatal y en forma discrecional. Son 70 personas que fueron vacunadas en el Hospital Posadas. Este paso del Gobierno tiene como objetivo transparentar el sistema de vacunación, amortiguar rápido el costo político del escándalo de las vacunas y utilizar la lista como un trampolín para recuperar la credibilidad. Entienden, el escándalo que comenzó el viernes, será un capítulo cerrado.

La lista está integrada por ministros y secretarios del gobierno nacional, dirigentes políticos, un ex presidente, periodistas y un ex gobernador. La lista tiene personal estratégico y personas que no trabajan en el Gobierno y no están dentro del primer grupo de riesgo para ser vacunados, que es el que integran los trabajadores del sistema sanitario.

Se encuentran el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijos Juliana y María Eva. También está el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. También el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su esposa, Patricia Alsua; el senador nacional Jorge Taiana y el diputado nacional Eduardo Valdés. En la lista figura el presidente Alberto Fernández; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; el subsecretario del área, Marcelo Martín; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador en Paraguay y ex gobernador de Chaco, Oscar Domingo Peppo.

La cúpula del ministerio de Salud también aparece en el listado. Están el ex ministro Ginés González García; el ex jefe de Gabinete del ministerio Lisandro Bonelli; el ex titular de la Secretaría de Equidad de la misma cartera, Martín Sabignoso y el titular de la secretaria de Calidad en Salud del Arnaldo Medina. También Félix Guille, padre de Marcelo Guille, parte de la secretaría privada del Ministerio de Salud. La actual titular del ministerio de Salud, Carla Vizzotti, no está vacunada.

En la lista están los periodistas Horacio Verbitsky y Gabriel Michi; el empresario Seza Manukian; empresario de medios y hoteles de Mar del Plata, Florencio Aldrey, y Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey, esposa e hijas.

Listado final Ministerio de Salud

Infobae