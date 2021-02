Salarios: no pagan hoy paro de choferes mañana

La UTA acudió a la Subsecretaría de Trabajo para poner sobre aviso que si hoy no pagan los salarios habrá medidas de fuerza por tiempo indeterminado desde mañana. Intimaron ante la Subsecretaría de Trabajo a las empresas de transporte de Capital a que cumplan con el pago de los haberes en tiempo y forma. Alertaron que, si los sueldos no son abonados hoy en su totalidad, habrá un paro por tiempo indeterminado. La Unión Tranviario Automotor UTA Corrientes presentó ante la Subsecretaría de Trabajo una intimación contra las empresas de colectivos. Hoy vence el plazo para abonar los sueldos de enero y de no cumplir con esta obligación, se impondrá una medida de fuerza por tiempo indeterminado, confirmó el secretario de UTA, Rubén Francia. Desde la semana pasada, un grupo de choferes autoconvocados difundió una advertencia de bloqueo de los galpones de la Empresa de Transporte Urbano ERSA, en la ciudad de Corrientes. “Ante el incumplimiento evidente y reiterativo de la empresa Ersa de no pagar deuda salarial, nos vemos obligados a realizar una medida de fuerza, bloqueando el portón para el día 01/02/21 a las 22:00”, aseguraba el aviso difundido entre los choferes de los colectivos urbanos que, finalmente, no llegó a concretarse. Pero si el salario no aparece hoy los choferes realizarán una medida de fuerza desde este viernes por tiempo indeterminado. Desde el inicio del año, los choferes debieron enfrentar el retraso en el pago y ya hubo medidas de fuerza.

La situación contradice con el anuncio del Gobierno de la Nación que autorizó a pagar 540 millones a Corrientes durante 2021 para financiar el transporte de pasajeros, de los cuales ya se han aprobado tres pagos de 81 millones de pesos correspondientes al mes de enero, de $40.500.000 pesos a este mes y cifra similar para marzo. El desembolso de los millones pondría fin al conflicto mensual que durante 2020 mantuvo en vilo a los usuarios del transporte.

Los pagos se erogarán por medio del Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país creado por el Artículo 125 de la Ley N°27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, el cual ha sido prorrogado por el artículo 72 de la Ley N°27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.