Rusia admite que no puede satisfacer la demanda de Sputnik

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se refirió a las dosis que fueron elaboradas en Rusia con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. “La demanda de la vacuna rusa en el exterior es realmente alta. Es tan alta que supera considerablemente las capacidades productivas”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en ronda de prensa.

El representante del presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que “la campaña de vacunación nacional es nuestra prioridad absoluta. Han sido movilizadas todas las capacidades de producción que, en primera instancia, trabajan para el mercado interno”, comentó sobre la Sputnik V.

Hace algunos días trascendió que la vacuna rusa es eficaz contra la cepa británica del Covid-19. “El efecto protector ha sido demostrado por reacciones neutralizadoras utilizando suero de personas que recibieron la Sputnik V y la EpiVacCorona y desarrollaron anticuerpos al SARS-CoV-2”, expresaron desde el organismo encargado de la protección del consumidor Rospotrebnadzor, aunque no se especificó cuántas personas han sido analizadas en el estudio.

Especificaron que “los sueros de las personas vacunadas neutralizaron eficazmente tanto la variante británica del coronavirus como el coronavirus en sí, que no contiene el conjunto de mutaciones características de la cepa británica”.

También habló Kiril Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), quien manifestó que “estamos abiertos a un convenio internacional para que la vacuna Sputnik V pueda estar disponible en diferentes partes del mundo. Incluso en países occidentales, donde haya personas con un historial de reacciones alérgicas fuertes y que no estén aptos para recibir las otras vacunas”.