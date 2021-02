River reestrenó su estadio goleando a Rosario Central

El equipo de Gallardo ganó 3 a 0 y dejó atrás la caída ante Estudiantes en la primera fecha. Al Millonario le dieron un penal que no fue. River volvió este sábado a jugar en un renovado estadio Monumental después de casi un año. Y lo hizo de la mejor manera. El equipo de Marcelo Gallardo goleó 3 a 0 a Rosario Central en un encuentro válido por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El Millonario se recuperó de la derrota sufrida la primera fecha ante Estudiantes en La Plata, caída que había encendido las alarmas. El partido contó con el arbitraje de Fernando Rapallini. Los goles fueron marcados por Rafael Santos Borré (a los 36 minutos del primer tiempo), Gonzalo Montiel (de penal, a los 11 del segundo) y Nicolás de la Cruz (a los 18). El Canalla terminó con un jugador expulsado, Joan Mazzaco, a media hora del final.

Hubo una jugada que desató la polémica. El segundo tanto de River llegó de penal, luego que Rapallini sancionara una mano dentro del área que no fue. De todos modos, se trató de una jugada al límite, que puede generar sin dudas la confusión del árbitro.

Montiel fue titular en el Millonario luego de haberse perdido los anteriores dos partidos (ante Defensores de Pronunciamiento por la Copa Argentina y Estudiantes) por una molestia en el gemelo. Justamente fue el autor de un gol fundamental ante Central, que le permitió a su equipo jugar con más tranquilidad. La figura de la cancha fue Matías Suárez.

El renovado campo influyó en el juego de ambos equipos. Al tener un césped híbrido, con un porcentaje sintético, el pique de la pelota y la velocidad fue otra. Sobre todo, se notó en el primer tiempo, en el que tanto River como Central fallaron en las conexiones.

En este partido se produjo el debut de Agustín Palavecino con la camiseta de River. El flamante refuerzo ingresó a los 20 minutos de la segunda parte, en lugar de Jorge Carrascal. Rosario Central, que venía de derrotar a Argentinos Juniors 2 a 1 como local, no tuvo a Fabián Rinaudo, que sufrió la ruptura parcial aguda del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Emmanuel Ojeda salió como titular en su lugar. El último partido que había disputado el conjunto de Núñez en su cancha fue el 11 de marzo de 2020, cuando aplastó por 8 a 0 a Binacional por la Copa Libertadores, previo al parate obligado por la pandemia de coronavirus. Las obras en el Monumental se iniciaron en agosto pasado y el principal cambio es un campo de juego híbrido de última generación, que le permite crecer independientemente de las variables climáticas o estacionales, similares a los que tienen los mejores estadios de Europa, y que tuvo un costo cercano a los 200 millones de pesos.

Fuente: Toda Pasión.