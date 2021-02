River rechazó la oferta de Atlético Mineiro por Nacho Fernández

La dirigencia del Millonario le avisó formalmente al conjunto brasileño que deberán cambiar algunas cláusulas si quieren llevarse al mediocampista. River se tomó algunos días para estudiar la oferta que mandó Atletico Mineiro para comprar a Ignacio Fernández en ocho millones de dólares y decidió rechazarla, instando que los brasileños modifiquen algunas cuestiones para avanzar en la negociación. La realidad es que no todas las condiciones que presentó el Mineiro convencieron a River para desprenderse de uno de los mejores jugadores del ciclo de Marcelo Gallardo. Eso no implica el final de las negociaciones ni mucho menos, pero desde Brasil deberán mejorar las condiciones económicas para seducir a la dirigencia del Millonario, sea en cuanto a montos o a formas de pago.

Además, River tiene la ventaja que en Brasil los tiempos del mercado son distintos: el mercado de pases se abre recién el 1 de marzo y se extiende casi hasta fin de mayo, por lo que no está apurado por aceptar la oferta.

Nacho Fernández continúa recuperándose tras haber sido operado de varicocele y no será tenido en cuenta en el debut de River en la temporada 2021, donde el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Defensores de Pronunciamiento en los 32° de final de la Copa Argentina, este miércoles.

TyC Sports