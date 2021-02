River debuta ante Defensores de Pronunciamiento

El Millonario jugará desde las 21:10 en cancha de Banfield frente al equipo del torneo Federal A. El técnico riverplatense, Marcelo Gallardo, pondrá en la cancha lo mejor que tiene, sin importar que el domingo arrancará en la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata. River Plate, intentando dejar atrás a la frustración de no haber quedado eliminado en las semifinales de la Copa Libertadores, jugará esta noche ante Defensores de Pronunciamiento, de Entre Ríos, del torneo Federal A, en un partido válido por los 32vos de final de la Copa Argentina.

El partido se desarrollará en el estadio Florencio Sola de Banfield, este miércoles desde las 21:10, con arbitraje de Germán Delfino y televisación de TyC Sports. Si el encuentro entre el Millonario y los entrerrianos culmina empatado, la definición llegará con remates desde el punto de penal. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en 16vos de final ante Atlético Tucumán o Comunicaciones.

La Copa Argentina seduce a los clubes porque permite la posibilidad que de los grandes equipos del país jueguen ante aquellos que pertenecen al ascenso o a las ligas del interior, en este caso el equipo entrerriano, que nunca soñó con un mano a mano con el River del Muñeco Gallardo. Para el Millonario este compromiso debería ser solo un paso inicial para acercase al trofeo que ya ganó en 2015/16 (Rosario Central), 2016/17 (Atlético Tucumán) y 2018/19 (Central Córdoba de Santiago del Estero). Un River que se quiere quitar de la mente la inmerecida eliminación ante Palmeiras, de Brasil, que luego fue campeón, en la semifinal de la Libertadores y que busca reforzarse.

La ida de Ignacio Fernández al Mineiro de Brasil parece inminente como así también la llegada de Agustín Palavecino (argentino que juega en Deportivo Cali de Colombia) y de dos exjugadores del club como Jonatan Maidana (regresa de México) y David Martínez (tras un paso por Defensa y Justicia) y busca al defensor de Colón Alex Vigo. Hoy el equipo de Gallardo no se guardará nada a la espera también del debut en la Copa de la Liga que se concretará el domingo próximo ante Estudiantes en La Plata por la Zona A, a las 21:30.

A última hora, la entidad de Núñez comunicó que el arquero Germán Lux fue desafectado de la convocatoria “por un cólico renal”. Además, Ignacio Fernández, Gonzalo Montiel y Cristian Ferreira no estarán a disposición, debido a que se hallan trabajando “en forma diferenciada” desde el comienzo de la semana.

En cuanto a Pronunciamiento, es el cuento de la Cenicienta transformado en realidad durante 90 minutos. Defensores estará ante River en un mano a mano que quedará marcado a fuego en la historia de un club fundado un 18 de setiembre de 1972 y cuya sede es la ciudad entrerriana de Pronunciamiento, a 40 kilómetros de Concepción del Uruguay, y con 2.500 habitantes.

De un lado los astros riverplatenses dirigidos por Gallardo, con un potencial infinitamente superior, contra futbolistas que suelen combinar la actividad con otro trabajo para poder sustentarse. El “Depro”, como se lo denomina al equipo entrerriano, en el pasado Federal A fue sexto en la Zona 1 y clasifico para el hexagonal que determinaba un finalista, pero allí también resultó sexto y pasó a la Fase 2 del segundo ascenso donde fue eliminado por Douglas Haig de Pergamino. Totalizó 29 partidos con 9 triunfos, 9 empates y 11 derrotas.

En 2016 por Copa Argentina el Depro jugó el cotejo más destacado de su historia ante Talleres de Córdoba y cayó 1-0 de local y 3 a 2 en Córdoba, en la fase regional. El equipo en el Federal A tuvo como entrenador a Hernán Orcellet pero renunció tras esa eliminación y hoy el DT es un exjugador del club y debutante Sergio Chitero, de 37 años. En la fase preliminar regional de esta edición de la Copa Argentina Defensores de Pronunciamiento clasificó al vencer a Crucero del Norte de Misiones, ganando 3-2 de visita y perdiendo de local 1-2.

Ya está establecido en River que al finalizar el encuentro sus jugadores tengan un valioso gesto para con su rival y les entregarán sus camisetas al finalizar el partido. La Copa Argentina ofrece chances inigualables, impensadas y Defensores de Pronunciamiento se dispone para disfrutar de un momento único, ese en el cual estará dignamente ante River, con el deseo de hacer historia.