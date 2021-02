Ricardone y Núñez: adiós a dos históricos de Boca Unidos

Lo anunció el equipo correntino por sus redes sociales. Boca Unidos anunció en sus redes sociales que dos jugadores históricos de la institución no seguirán en el plantel profesional que comenzará a preparar su temporada 2021. Se trata de los chaqueños Christian Núñez y Rolando Ricardone, ambos con muchos años y varios procesos, en el club correntino.

En su cuenta de Twitter, Boca Unidos posteó que “Cristian Núñez no formará parte del plantel profesional en esta temporada. La CD agradece a Núñez por la entrega y profesionalismo en todos estos años recorridos ¡juntos! Todos recordarán tu paso por esta institución… Recordá que esta fue y será siempre ¡tu casa!”.

Minutos después, lo hizo por el defensor: “Rolando Ricardone no continuará en el club como jugador profesional, por lo cual la CD quiere agradecerle el profesionalismo y los momentos vividos en la institución. Eternamente gracias y esta será siempre ¡tu casa!”.

