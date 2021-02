Regatas se esforzó para vencer a Hispano Americano

Regatas Corrientes le ganó a Hispano Americano 61 a 56, en un partido durísimo donde tuvo que trabajar mucho, y sumó su séptima victoria en fila. La figura del juego fue Tayavek Gallizzi con 14 puntos y 6 rebotes. En Hispano, Bruno Sansimoni anotó 14 unidades. En la tarde del jueves, Regatas Corrientes y Deportivo Hispano de Río Gallegos se enfrentaron por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. Los primeros minutos del juego fueron muy intensos, por la defensa que proponían ambos conjuntos y, sobre todo, por las dinámicas ofensivas que llevaban adelante los dos. Pasado apenas el promedio de los primeros 10’, el duelo los tenía empatados en 8. Activando la rotación de Victoriano, el “remero” aprovechó para meter un mini parcial de 6 a 0, y escaparse 18 a 11 arriba a falta de un minuto. Luego, un triple de Gargallo sumó para su equipo, y un simple de Corbalán le puso cifras definitivas al primer cuarto en 19 a 14.

En inicio del segundo parcial, Hispano emparejó las cosas en 19 puntos con apenas 2 minutos, con el aporte de Barlow, quien se iba transformando en conductor de su equipo, y de Buemo. El partido se planchó y pasaron 3 minutos sin que ninguno de los dos convierta de campo, solamente Quinteros anotó un simple tras una técnica, por lo que a los 5 minutos el tablero indicaba 20 a 19. El que pudo aprovechar esa sequía ofensiva del rival fue Regatas, que metió un parcial de 7 a 0 para ponerse arriba 27 a 19. El duelo siguió con ese ritmo y esa diferencia, los de Río Gallegos pudieron sumar y recortar la diferencia, aunque mínimamente, para cerrar el primer tiempo del partido 32 a 26 para los correntinos. Tras el descanso largo, en el primer minuto y fracción el “fantasma” metió un parcial de 6 a 0, para ponerse arriba 38 a 26, aunque los de Piccato respondieron con un doble y falta de Buemo más un triple de Sansimoni para dejar todo como al inicio del parcial a solo 6, 38 a 32, en casi 3 de juego. Después de un doble de Martín Fernández con 7 por jugar, el duelo volvió a estancarse, donde pasaron 3 minutos para que haya un nuevo doble, que llegó en las manos de Gargallo (40 a 34).

El “fantasma” atravesó un momento totalmente negativo en ataque, que lo llevó a estar más de 7 minutos sin convertir puntos. E Hispano fue el mejor, donde pudo sumar y se puso arriba por primera vez en el juego con 1 minuto para que se acabe el tercer cuarto con 5 puntos seguidos de Filippa, 41 a 40, cifra que llevó al último descanso arriba a los del sur. Al comienzo del último cuarto, Regatas encontró lo que no pudo en todo el periodo anterior: con Fernández, Quinteros y Cáffaro se puso arriba nuevamente 48 a 43 en 3 minutos, aunque dos bombas de Gargallo primero, y después de Sansimoni le devolvieron la ventaja a Hispano por 49 a 48 en casi 5 de juego. Sin encontrar su mejor versión ofensiva, el “fantasma” se decidió por elevar la intensidad en defensa, lo que le trajo recuperaciones que pudo cambiar por gol para volver a estar arriba y hasta estirar la ventaja a 8: 59 a 51, con un buen pasaje de Gallizzi y de Quinteros, con 3 por jugar. Hispano no se dio por vencido y con 5 puntos seguidos de Buemo volvió a ponerse en partido, 59 a 56, en el minuto de definitorio. Hispano tuvo chances de poner las cosas en tablas o cerca pero no aprovechó, y Regatas que pudo liquidar las cosas desde la línea no lo hizo, dándole al cierre más suspenso, aunque finalmente el triunfo quedó para los correntinos 61 a 56.

Los de Victoriano sumaron la séptima victoria en fila, e irá en busca de la octava este viernes desde las 19:00 frente a Argentino de Junín. Los de Río Gallegos, por su parte, se medirán con Comunicaciones desde las 11:00 de hoy.

SÍNTESIS

Hispano 56: Bruno Sansimoni 14, Lucas Gargallo 8, Carlos Buemo 12, Kelsey Barlow 10 y Moga Lado 4 (X) (fi); Kevin Oberweiser, Francisco Filippa 5 (X) y Rodrigo Gallegos 3. DT: Gabriel Piccato.

Regatas 61: Leandro Vildoza, Juan Pablo Arengo 10, Martín Fernández 12, Patricio Tabárez 9 y Tayavek Gallizzi 14 (fi); Paolo Quinteros 5, Marco Giordano 4, Agustín Cáffaro 6, Xavier Carreras, Juan Pablo Corbalán 1 y Juan Cruz Scacchi. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 14/19, 26/32 (12/13), 41/40 (15/8), 56/61 (15/21).

Jueces: Alejandro Chiti, Danilo Molina y Maximiliano Piedrabuena.

Estadio: Héctor Etchart.