Regatas alcanzó su sexto triunfo consecutivo

Regatas Corrientes le ganó a Bahía Basket 101 a 85 en la continuidad del duelo que había sido suspendido por corte de luz, y alcanzó su sexta victoria en fila por la Liga Nacional. Tabárez, Arengo y Carreras terminaron con 16 unidades. Este martes desde las 19:00 en el Héctor Etchart, Regatas Corrientes y Bahía Basket completaron su partido que había sido suspendido por cortes de luz en la cancha. El remero no contó con Gallizzi preservado por una molestia, mientras que los bahienses, siguen esperando la recuperación de Marini, que arrastra una lesión en el tobillo derecho.

Iniciado el duelo, se dio un partido vertiginoso, con marcador alto y, a pesar que en el primer minuto Regatas puso un parcial de 7 a 0, Bahía emparejó las acciones y promediando el periodo las cosas estaban 15 a 12 para los correntinos. Con 2 y fracción por jugar, llegaron dos bombas seguidas de Carreras, una con falta incluida, sumando 7 puntos seguidos para escaparse 22 a 14. Llegó un doble de Pacheco, para dejar las cosas 22 a 16, y acción seguida se dio por suspendido el encuentro faltando 1:32 para que acabe el cuarto.

Este martes, en lo que fue la continuidad del juego suspendido, en el minuto y medio que restaban del primer parcial, el duelo no cambió la tónica que traía del domingo, indicando que seguía siendo un juego muy parejo, pero con un equipo liderando en cuanto a la efectividad ofensiva, y así el “remero” se llevó el primer capítulo 28 a 21.

Comenzado el segundo periodo, los bahienses emparejaron las cosas con un parcial de 5 a 0 y se pusieron a solo un punto, 32 a 31 en 3 minutos de juego. Regatas logró estirar la ventaja a 7 nuevamente, pero Bahía con su estilo vertiginoso hizo que el duelo sea muy parejo, volviendo a acercarse 41 a 39 con 3 por jugar con gran aporte de Ruesga (18 en la primera mitad).

El minuto final fue con mucho ritmo y efectividad, ya que primero Novaes Souza consiguió dos libres que pusieron por primera vez a Bahía al frente 47 a 46. Rápidamente contestó Arengo con un doble para retomar la ventaja. Pacheco clavó una bomba contra el reloj de 24”, y cuando se iba la primera mitad, sobre la chicharra llegó el misil de Tabárez, para bajar el telón por 51 a 50 para los correntinos.

Tras el descanso largo, no cambió el partido, ya que los de Victoriano pudieron escaparse a 5 puntos, 59 a 54, en 3 de juego, pero los bahienses nunca cortaron la intensidad ni la verticalidad, poniéndose nuevamente al frente por la mínima (60 a 59) con dos simples de Pacheco, promediando el cuarto.

El “fantasma” encontró en Carreras, Fernández y Corbalán puntos para volver a estar arriba en el marcador y estirar la ventaja 76 a 69 en el último minuto. En los 30 segundos de cierre, llegaron 4 puntos seguidos de Arengo para que Regatas escape por 9, aunque un triple sobre la chicharra de Elías dejó el tablero en 80 a 74 en el final.

En los primeros 3 minutos del capítulo final, el “remero” metió un parcial de 10 a 1, para escaparse 90 a 75 con aportes de los jugadores de su cantera, Giordano 5, Arengo 3 y Marcón 2. Regatas ajustó la defensa, aprovechando la necesidad de su rival de convertir y, en la ofensiva, intentó bajarle el ritmo al partido. En los minutos finales, el “fantasma” no perdonó y aprovechó al máximo sus posesiones ofensivas, llevándolas al filo de los 24” y con mucha efectividad en el canasto, negándoles toda oportunidad de reacción a los bahienses. El equipo correntino abrochó un nuevo triunfo por 101 a 85. Regatas sigue sumando victorias, alcanzando su sexta seguida y la decimonovena en lo que va de la Liga Nacional. Ahora se medirá el jueves desde las 18:45 frente a Hispano Americano en el “Templo del Rock”. Bahía Basket, que no gana hace 11 partidos, irá el mismo día y misma hora, pero en el Héctor Etchart frente a Comunicaciones.

SÍNTESIS

Bahía Basket 85: Caio Pacheco 23, Federico Elías 11 (X), Bautista Lugarini 10, Fausto Ruesga 22 y Gabriel Novaes Souza 14 (fi); Ezequiel Paz 4, Valentín Forestier, Alejo Azpilicueta, Valentín Simondi y Facundo Tolosa 1. DT: Martín Luis.

Regatas 101: Leandro Vildoza, Juan Pablo Arengo 16, Martín Fernández 16, Patricio Tabárez 16 y Tayavek Gallizzi 4 (fi); Paolo Quinteros, Xavier Carreras 16, Marco Giordano 9, Agustín Cáffaro 10, Juan Pablo Corbalán 4 (X) y Joaquín Marcón 9. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 21/28, 50/51 (29/23), 74/80 (24/29), 85/101 (11/21).

Jueces: Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Jorge Chávez.

Estadio: Héctor Etchart.