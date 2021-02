Reclamos docentes desalojados violentamente por la policía

Numerosos docentes cortaron las rutas en reclamos salariales, pero fueron desalojados por la policía. Ocurrió este viernes en Las Breñas (Chaco). Los maestros adelantaron una medida de fuerza de cinco días en la provincia vecina, por lo que no habrá actividad durante la primera semana de marzo. Es en rechazo al 10% de aumento que ofrece Capitanich. Este viernes por la mañana, un grupo de 130 docentes fue desalojado de la ruta provincial 89, sobre la intersección con Juan Domingo Perón en la localidad de Las Breñas. La policía se acercó hasta el grupo de autoconvocados y los corrió del paso. Todos esto obedece a las órdenes expresas de intervenir en cualquier corte de tránsito. La orden dirigida a los jefes de las zonas de Sáenz Peña, San Martín, Charata, Villa Ángela y Castelli, deja en claro que deberán intervenir ante cualquier protesta docente o de movimientos sociales que afecten la circulación. La medida fue impulsada por el director de Seguridad Interior de la Policía del Chaco, comisario general Marcelo Fernando Moral, por “expresa directiva del jefe de la Policía”, comisario general Ariel Acuña.

Los docentes, en medio de la negociación salarial, rechazan el aumento del 10% ofrecido por el Gobierno de Chaco y una suma de $2.000 pesos en negro. En contraparte, reclaman el pago pendiente de la cláusula gatillo del 2020, a lo que se debe sumar el reclamo que en paritaria nacional, es superior al 30%.

Los reclamos también se hicieron sentir en Resistencia, donde directivos de la Escuela 54 denunciaron públicamente que la ministra de Educación, Daniela Torrente, les advirtió sobre posibles sanciones si daban a conocer en qué consiste el kit de limpieza enviado desde el gobierno chaqueño. “Actitudes deleznables como la aquí repudiada por parte de cualquier funcionario y, en particular, de la ministra de Educación, que además de haberse convertido en la ministra del ajuste ahora también se torna en la ministra del apriete y de la reprimenda para con los directivos y docentes, no hacen más que agravar la situación de conflicto generada por el mismo gobierno”, manifestaron desde el Frente Gremial Docente.

Diario Chaco

Data Chaco