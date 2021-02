Ramada Paso: Vecinos y ambientalistas piden informe sobre el basural

La organización Correntinos contra el Cambio Climático y vecinos de la localidad de Ramada Pasó presentaron una nota al intendente Pablo Puyol y al ICAA solicitando información sobre el avance de obra a 200 metros de las casas vecinas. Ramada Paso está ubicada a 55 kilómetros de la capital correntina, padece uno de los tantos problemas que despiertan la preocupación de vecinos y ambientalistas: los basurales. Desde la Organización Correntinos contra el Cambio Climático manifestaron que los vecinos se encuentran preocupados y sin respuesta del Ejecutivo Municipal sobre las obras que se están llevando adelante para construir un basural que está a escasos 200 metros de la vivienda de muchos vecinos.

Uno de los referentes de la organización Socioambiental, Nicolas Duarte, confirmó que “estamos acompañando a los vecinos que están preocupados por la situación porque no hay ningún tipo de estudio o de información al respecto de un basural que empezó a construirse de un día para el otro a 200 metros de la casa de los vecinos que no solo viven sino que además trabajan la tierra y producen sus alimentos”. Solicitaron mediante una nota que fue firmada por más de 20 vecinos, la documentación sobre el estudio de impacto ambiental como lo establece la ley y acceder a la información pública correspondiente que hoy no está siendo fundamentada legal ni administrativamente por las autoridades municipales, algo que también se debe cumplir como lo indica la ley de información pública ambiental.

Liliana Cañete de Correntinos contra el cambio climático sostuvo que “no estamos pidiendo ninguna cosa fuera de lugar, simplemente que se le cuente a la comunidad cómo van a tratar la basura y que se cumplan con los trámites administrativos y legales que corresponden; no se pueden permitir más basurales sin tratamiento, es algo que se debe terminar, sea en Ramada Paso o en cualquier lugar”. Duarte fue contundente al sostener que insistirán en el estudio de impacto ambiental y caso contrario de no existir solicitarán la paralización de la obra hasta tanto se sepa que no generará perjuicio a la comunidad.