Preparan operativos de tránsito para el regreso a clases

El subsecretario de Tránsito, Juan Acinas, explicó cómo se preparan los agentes para el inicio de las clases y de cómo se implementará la reglamentación del curso de género para obtener el carné de conductor. Aseguró que habrá “nuevos problemas y nuevos desafíos”, de cara a los nuevos protocolos escolares. Teniendo en cuenta que solo asistirá el 50% de los alumnos en primera instancia, no debería haber mayores inconvenientes, pero el nuevo problema será la salida individual de cada estudiante. “La idea no es cortar las calles y que se mantenga la fluidez”, afirmó. Sobre el nuevo proyecto del curso de género para obtener el carné de conductor. “Ya está normatizado, pero no se sabe cuándo será ni cuál va a ser el contenido”, declaró el subsecretario. “No lo veo malo en la medida que no genere un perjuicio para obtener la licencia”, opinó.