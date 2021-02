Política correntina: una gran pérdida QEPD Luis Acosta Rivellini

“Hola Luis, te llamo esta tarde, a ver si nos encontramos”. Eran las 12:07 hs y el mensaje no tuvo respuesta, no pudo dejar sus huellas digitales en su celular. Sonó inmediatamente el teléfono, pero ya no era su voz. Su hija Guadalupe confirmaba su fallecimiento. Retumbaban esas palabras que eran las que no quería oír. Minutos antes, en la calle, me dijeron “murió Luis Gabriel Acosta”. No creí, imagine una información falsa, pero no me anime a llamarlo, solo atine a enviarle un mensaje por WhatsApp con la ilusión de recibir su respuesta. La voz y las palabras de Guadalupe sonaron como estruendo. Apure mis pasos hasta el auto. Cerré las puertas y me di cuenta que también sabía llorar. Lo hice con la fuerza incontenible de los chicos. Se fue mi gran amigo. En el reloj de mi historia muchas horas las compartí con Luis. Una tormenta de recuerdos inclinó sus agujas hacia la izquierda, sin detenerse. Desde aquellos seminarios de formación política hace aproximadamente 50 años atrás, transitamos juntos la causa del desarrollo nacional. El amigo Luis era un desarrollista cabal. Desde entonces compartimos militancia, viajes, debates, estudios y reflexiones sobre la política internacional, nacional y provincial. Largas jornadas volcando en la mesa del diálogo, comentarios sobre los más diversos ensayos de autores clásicos y modernos que teñían de tinta obras de inconmensurable riqueza en filosofía, política, economía e historia. Toda esa literatura nos servía en la medida en podíamos conciliar con los intereses nacionales. El eje de nuestras recurrentes charlas. Y en ese terreno Luis siempre aportaba, enriquecía nuestras prolongadas tertulias. Excelente padre, solidario con los amigos, fiel a sus principios, gran político y docente. Desarrollista inquebrantable y en este punto no admitía las distracciones. Nos reuníamos, al menos, una vez por semana. Un buen vino con empanadas inspiraba y hacían fluir nuestras ideas. El repaso semanal sobre la actualidad nacional de los días sábados constituía un clásico en nuestra agenda telefónica. Luis, un interlocutor excepcional por su agudeza intelectual y su prodigiosa memoria. Te fuiste, hermano de la vida, súbitamente tu corazón estalló sin que te dieras cuenta. Dejaremos para alguna ocasión, no sé cuándo y en qué lugar, el buen vino y las empanadas que dinamizaban nuestras charlas. Te voy a extrañar. Las amistades son largos procesos de construcción. Y no se si tendré tanto tiempo. ¡Hasta siempre hermano!

(Sebastián Pablo Ruíz)

RECORDATORIOS

“Una gran pérdida para el movimiento nacional, sólido militante y dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo, mis más sentido pésame a familiares y amigos, y a vos Sebastián Pablo Ruiz que eran como hermanos” (Rodi Basques Basques)

“QEPD, gran persona, mis condolencias a la Flia.” (Gustavo Bravo)

“QEPD distinguido Dr. Luis Gabriel Acosta Rivellini. Me embarga una profunda pena por tal irreparable pérdida. Más de cuarenta años compartiendo y llevando adelante las banderas de Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y Fernando Piragine Niveyro en el MID. Fue el dirigente con mayúscula del pensamiento Desarrollista. Una gran persona. Un saludo especial para su familia tan cálida y que siempre me recibió con sus brazos abiertos. Todo mi cariño y profundo respeto” (Foco Piragine)

“El Comité del MID del Departamento Empedrado, Corrientes, despide a su gran dirigente y excelente persona. QEPD Dr. Luis Gabriel Acosta Rivellini”.

“Se fue una excelente persona. Un ser humano demasiado valioso. Abrazo fuerte Sebastián” (Toto Insaurralde)