Polémica por basural en Ramada Paso que los vecinos no quieren

Entredichos entre los vecinos y el intendente de Ramada Paso. Denuncian la instalación de un basurero ilegal en tierras privadas. Aseguran que no tiene permiso de los organismos provinciales. Hasta el momento no hay datos del Instituto Correntino del Agua y el Medio Ambiente, si tiene conocimiento del emprendimiento. El posible depósito de residuos, se encuentra a menos de un kilómetro de la carretera que atraviesa la localidad, muy cerca de viviendas rurales. Un video de la discusión entre el jefe comunal, Pablo Puyol y los pobladores que se niegan al basurero, se hizo viral. De extracción justicialista, Puyol intentó convencerlos sin mucho éxito que los desechos serán enterrados en pozos sobre planchas de plástico. Pero la gente reclamaba por el peligro que significa cuando todo se inunde con las lluvias, y la contaminación del lugar. “¡Un basural acá no!”, gritaron los vecinos. El conflicto recién comienza.