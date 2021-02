Podría haber sentencia a mediados de abril en la Causa Sapucay

En la mega causa narco denominada Sapucay, se transita el último tramo del juicio y podría haber sentencia en abril. El doctor Jorge Barboza, abogado de algunos de los detenidos por la ‘causa Sapucay’, reconoció que el expediente “viene transitando sus últimas etapas y podría haber muchas novedades”. Están declarando los denominados ‘imputados colaboradores’.

“La causa Sapucay está transitando sus últimas etapas. Ayer escuchamos la indagatoria ampliada del excomisario del pueblo quien se desligó de todo. Negó toda conexión con los hechos. Empezamos con la ronda de los denominados imputados colaboradores. Falta escuchar a cinco de ellos que deben presentarse. La importancia del último nos llevará mayor tiempo, ya que nos daría datos concretos”, explicó el abogado Jorge Barboza desde radio Dos. “Después la causa entra en condiciones de alegarse”, anticipó. Sobre la actualidad, aclaró que “el debate oral es el filtro en el cual cada parte llega a una conclusión; digo que de mis clientes que no se pudo acreditar su participación, y otros no tienen la participación de la que se los acusaba”.

“Muchos de los imputados no han podido sostener las afirmaciones que hicieron en la etapa intructoria. Por ejemplo: uno había dicho que la droga se vendía a la ‘banda de los Monos’: ayer dijo que eso no sabía, y eso está en su declaración”.

“Todo deja demostrado que esta causa tuvo algunas cositas raras”, agregó Barboza y estimó tener “una sentencia quizás a mediado de abril”.