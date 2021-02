Plaza Cabral: No pudo dormir todo el día

La primera señora vacunada en plaza Cabral, graficó que “cuando me dijeron que tenía turno a las 8:00, ya no pude dormir en todo el día” Alicia Morales cumple mañana 72 años y vino desde el Barrio Dr. Monataña para recibir la primera dosis de la Sputnik.

Alicia Morales fue la primera en recibir la vacuna Sputnik V en la plaza Cabral, uno de los tres vacunatorios instalados por el Ministerio de Salud en la ciudad de Corrientes para la inoculación de los mayores de 65 años que lograron inscribirse y conseguir un turno para esta semana.

“Estoy muy feliz ahora que me vacuné, contentísima. Esto es un poco de alivio que nos trae para esta pandemia que estamos pasando”, comentó la señora desde LT7 luego de haber recibido su dosis. Alicia llegó temprano desde el barrio Dr. Montaña, ya que su turno era a las 8:00 de la mañana, luego de un domingo en el que apenas consiguió conciliar el sueño, aseguró. “Mi hija y mi yerno se encargaron de sacar el turno, porque yo no manejo mucho la tecnología. Ellos se encargaron de todo. Después me llamaron por teléfono y me dijeron que ya estaba inscripta y ahí me emocioné y quedé esperando el domingo para ver si conseguía o no el turno. Cuando me dijeron que tenía turno a las 8:00, ya no pude dormir en todo el día”, relató. “Estuvo todo muy bien organizado, no tuvimos que esperar mucho, solo que se organicen los vacunadores. Yo tenía turno a las 8:00 y 8:30 me vacuné, no fue mucha la espera”, agregó.

Consultada finalmente sobre como transcurrió su vida durante la pandemia, Alicia comentó que pasó la mayor parte del tiempo encerrada, ya que principalmente sus hijas no dejaban que salga, por su edad. Mañana Alicia cumplirá 72 años y por primera vez en casi un año siente algo de alivio.