Otra vez incomprensibles amontonamientos en el Registro Civil

Instrumentarán un sistema para sacar turnos solo para gestionar actas de nacimiento. El titular del Registro Civil, Pablo Cano, adelantó que el organismo prevé modificar la modalidad de atención para evitar la aglomeración de personas. “Estamos confeccionando un sistema para que sea exclusivo de turnos para actas”, dijo. “Estamos limpiando todo el sistema, y haremos uno aparte para solicitar las actas de nacimiento, que es lo que la inmensa mayoría de gente solicita diariamente”, señaló, luego de repetirse una aglomeración de personas en el ingreso al Registro Civil de Corrientes. “El sistema lo tendremos listo las próximas horas, entonces el contribuyente solo hace ese trámite. Hoy muchos sacan turnos para otros trámites con tal de venir a realizar las actas, lo que es un error”, advirtió.

“Otro problema es que más del 60% que pide un turno vía web no asiste y no cancela el turno”, precisó. Cano insistió con un dato controvertido, en virtud de lo que la propia gente aduce: “las escuelas no tienen porque, pedir obligatoriamente las actas. Ya tenemos nosotros un convenio con Educación para realizar ese trámite de manera directa entre los organismos”, cerró.